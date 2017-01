Vilafranca posa en marxa una nova campanya d'esterilització i identificació d'animals

L’Ajuntament de Vilafranca informa a tota la ciutadania que la Fundació FAADA engegarà, a partir del proper 1 de febrer, una nova edició de la Campanya d'esterilització i/o identificació d'animals de companyia. Entre l’1 de febrer i el 30 d’abril de 2017, tots els centres veterinaris adherits a la campanya, ofereixen preus reduïts als seus clients per esterilitzar els animals de companyia i/o per identificar-los. Aquesta campanya és possible gràcies a la participació dels centres veterinaris col·laboradors, que de manera desinteressada, sense rebre cap subvenció o ajut econòmic, s'hi adhereixen.

Per tal de gaudir dels avantatges, els propietaris d'animals s'han d'inscriure a la web socresponsable.org i així accedir a la identificació i esterilització dels seus animals de companyia als preus màxims establerts per la Fundació. Tot i així, els veterinaris són lliures d'aplicar les tarifes que creguin més convenients dins d'aquests límits. En aquesta mateixa web , a partir de l’1 de febrer es podran consultar els centres veterinaris que s’han adherit a la campanya

Els avantatges d’esterilitzar els nostres animals de companyia son diversos: prevé el contagi de malalties com la leucèmia i la immunodeficiència felina; en les femelles l’esterilització ajuda a prevenir les infeccions uterines i els càncers de mama i de matriu, elimina el zel i desapareixen els embarassos psicològics; en els mascles prevé el càncer testicular. També es tracta d’una mesura que millora el comportament de les mascotes en eliminar l'aparició del zel; desapareixen els marcatges i els comportaments de vegades agressius en els mascles. Els animals esterilitzats centren la seva atenció en la família i són més dòcils. Però sobretot, la decisió d’esterilitzar és una decisió responsable, essent la millor mesura per a reduir el nombre d'animals abandonats, evitant embarassos no desitjats. Permetre que l'animal tingui cries sense intenció de cuidar-les després, és una irresponsabilitat. Amb l'esterilització s'eviten els naixements no desitjats que sovint acaben sent abandonats al carrer o saturant els centres d'acollida.

L’Ajuntament de Vilafranca anima tant als centres veterinaris com a la ciutadania a participar de la campanya per tal de contribuir, entre tots, a reduir el nombre d’animals abandonats. A Vilafranca cada any el CAAD recull entre 180 i 200 gossos i gats abandonats. Es tracta d’una xifra esfereïdora que hem d’aconseguir reduir notablement.