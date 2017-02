Vilafranca elabora un pla per fomentar la tinença responsable d’animals i disminuir-ne els abandonaments

L'equip de govern de l'Ajuntament de Vilafranca ha elaborat un pla municipal d'atenció als animals de companyia, que aquest divendres al migdia ha estat presentat a l'Escorxador per la regidora de Salut i Consum Anna Doblas; i la cap del Servei de salut i consum Núria Sanromà. Gossos, gats i fures són els animals sobre els quals se centra aquest nou pla, que ha de passar per sessió plenària per ser aprovat.

El principal objectiu del document és “fomentar la tinença responsable dels animals de companyia i disminuir els abandonaments”; i aconseguir, així, “millorar la convivència entre ciutadania i animals”. És per això que s’han establert quatre línies d’actuació que es duran a terme fins al 2020, any en què està prevista una revisió per reenfocar-lo de cara als cinc anys següents.

Tot plegat és conseqüència de l’augment detectat del nombre d’abandonaments d’animals de companyia que hi ha hagut a Vilafranca durant els darrers anys, fet paral·lel a l’increment de famílies que tenen animals i, també, al del nombre de queixes de veïns per conductes inapropiades que els generen molèsties.

Doblas explica que “el document pretén ser un instrument tècnic de gestió que ordeni i millori el conjunt de mesures, d'accions i de recursos necessaris per assolir els objectius d’un programa integral d’atenció als animals de companyia, en el qual participin tots els agents socials de Vilafranca que, d’una manera o altra hi, estiguin relacionats”.

És per això que en la seva confecció s’han dut a terme dues jornades participatives amb la presència d’aquests agents, tals com entitats animalistes, clíniques veterinàries o el propi ajuntament.

Les quatre línies establertes per executar el pla són les següents: millorar les condicions de vida dels animals de companyia que viuen a la ciutat; disminuir el nombre d’animals abandonats; augmentar els coneixements dels propietaris sobre tinença responsable d’animals de companyia; i harmonitzar la convivència entre les persones propietàries d’animals i la resta de ciutadania.

Per assolir-ho es prendran un seguit de mesures com actualitzar les ordenances municipals que ho requereixin en aquest sentit; promocionar la necessitat de censar, identificar i esterilitzar els animals; millorar i ampliar la disponibilitat de zones d’esbarjo; o realitzar programes d’educació a les escoles amb aquesta finalitat.