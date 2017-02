L’Oficina d’Habitatge del Garraf va atendre 10.550 sol·licituts d'informació i gestions durant el 2016

Durant l’any 2016 van augmentar les atencions a la ciutadania de l’Oficina Comarcal d’Habitatge, creada pel Consell Comarcal del Garraf fa 25 anys per gestionar al territori els serveis i ajuts que en aquest àmbit ofereix la Generalitat de Catalunya. En total es van atendre 10.550 sol·licituds d’informació i assessorament, i gestions d’ajuts i serveis. Aquesta xifra representa un augment del 15% en relació a l’any 2015, en què es van fer 9.276 atencions.



Marc Macià, conseller president de l’Àrea d’Ordenació Territorial i Habitatge, va afirmar en roda de premsa que “la valoració és molt positiva perquè hem pogut arribar a més persones que mai, tot i que ens agradaria que la xifra hagués arribat a zero, perquè voldria dir que ningú ho necessita, i que no hi ha persones ni vulnerades, ni vulnerables”.



Aquest augment d’atencions a la ciutadania coincideix amb el procés de descentralització de l’Oficina Comarcal d’Habitatge que va començar el 2014 amb atenció presencial a les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) dels municipis de Cubelles i Sant Pere de Ribes i des de 2015 a Olivella. En aquest sentit, a Cubelles hi ha hagut un augment d’atencions del 23% i a Sant Pere de Ribes del 27%, degut a la proximitat dels serveis per als ciutadans d’aquestes poblacions.



Els ajuts per al pagament del lloguer que faciliten l’accés a habitatges a sectors de la població en risc d’exclusió social, les prestacions econòmiques d’especial urgència per fer front a situacions d’emergència i el registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial són els tràmits més sol·licitats a l’Oficina Comarcal d’Habitatge. També s’hi gestionen les cèdules d’habitabilitat, els ajuts per a la rehabilitació, la borsa d’habitatge social i el servei d’intermediació en deutes de l’habitatge, adreçat a les famílies amb dificultats amb el pagament dels préstecs hipotecaris.



El Consell Comarcal del Garraf ha marcat com a prioritats per a aquest any mantenir la quantitat i la qualitat dels serveis a través dels convenis amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, continuar amb l’atenció descentralitzada als municipis de Cubelles, Sant Pere de Ribes i Olivella, i treballar amb altres municipis per oferir els serveis d’habitatge a les seves poblacions.



En relació a la Borsa de Lloguer Social, el conseller va assegurar que “la bombolla immobiliària de lloguer és un problema que cada vegada afecta a més gent i, en aquest sentit, volem fer créixer el parc d’habitatges de lloguer social i, per això, fem una crida a tots els propietaris que tinguin habitatges, que pensin en la possibilitat de fer-ho de forma més social. Des d’aquest consell comarcal donarem tot l’ajut possible perquè puguin ser accessibles a aquells que més ho necessiten”.