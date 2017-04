La policia de Vilafranca inicia una campanya per controlar que els gossos tinguin implantat el microxip

A partir de la setmana vinent i durant un mes, la Policia Local de Vilafranca farà una campanya intensiva al carrer amb l’objectiu de conèixer si els gossos estan identificats mitjançant el microxip corresponent, tal i com marca la normativa vigent.

En el cas que trobin animals sense identificar, el seu propietari disposarà d’un mes per fer-ho i presentar la documentació al Servei de Salut de l’Ajuntament. Aquells propietaris que no presentin la documentació dins el termini establert, seran sancionats amb multes que poden oscil·lar entre els 150 i els 400 euros.

L’objectiu final d’aquesta campanya, que s’anirà repetint regularment, és aconseguir reduir en nombre d’animals que s’abandonen cada any. A Vilafranca, durant el 2016 el Centre d’Atenció als Animals Domèstics (CAAD) va recollir 103 gossos abandonats o perduts, dels quals, només 32 van ser recuperats pels seus propietaris. Augmentar el nombre d’animals identificats és una de les mesures més importants per a reduir aquests abandonaments, tot i que no és l’única.

Aquesta acció s’emmarca dins el Pla Municipal d’Atenció als Animals de Companyia i de Tinença Responsable que va aprovar el Ple municipal el passat mes de febrer.