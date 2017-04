La plataforma StopAgroparc alerta que l'informe Territori desaconsella la implantació de l’agroparc

L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAA) de la Generalitat, ha donat resposta al document Inicial Estratègic presentat pel Grup Ametller Origen sobre el seu projecte entre Gelida i Sant Llorenç del Penedès. La plataforma StopAgroparc alerta que aquest informe desaconsella la implantació de l’agroparc, fent esment a les al·legacions presentades per Unió de Pagesos i el Col·lectiu Ecologista Bosc Verd, i StopAgroparc demana la retirada del projecte per part de Grup Ametller.

La resposta de l’OTAA és un document de 32 pàgines i reconeix que es vol construir una zona industrial de 14 hectàrees en sòl no urbanitzable. També descriu que està previst que el visitin 200.000 persones anualment i es desplacin diàriament 700 treballadors i que es generarà un important circuit de camions, entre d’altres problemes relacionats amb la mobilitat.

L'avaluació ambiental que ha fet la Generalitat demana a Ametller Origen que s’ha de revisar en profunditat el projecte de l’Agroparc ja que "no compleix les normatives de planejaments urbanístiques dels POUM’s de Gelida i Sant Llorenç d’Hortons, del Pla Directori Territorial de l’Alt Penedès (PDTAP) i Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), així com la llei d’urbanisme". De fet, recorda que "no es pot construir la zona industrial perquè cal protegir els connectors ecològics, preservar paisatgísticament l’espai i l’àliga cuabarrada".

L'informe recull diverses consideracions ambientals amb les que la plataforma StopAgroparc està totalment d'acord. Per exemple, l'impacte irreversible en el connector ecològic, "espai estratègic que garanteixen el desplaçament de les espècies i que asseguren la permeabilitat ecològica". També fa esment a les incompatibilitats de la zona industrial en sòl no urbanitzable: "les actuacions de caràcter industrial proposades no comporten efectes ambientals positius" i "la proposta transforma la naturalesa del sòl i lesiona els valors i les finalitats de protecció que el POUM’s de Gelida i Sant Llorenç d’Hortons atorguen en funció dels seus valors ambientals".

Pel que fa a l'impacte paisatgístic, l'Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental alerta que l'Agroparc “suposa una transformació del paisatge i dels valors naturals connectors i agraris d’aquest espai, el qual no tindrà la possibilitat de ser retornat al seu estat original” i diu que s’ha de tenir en compte que “l’espai estudiat gaudeix d’una elevada sensibilitat ambiental reconeguda a escala territorial i urbanística”, els efectes derivats de la construcció de l’Agroparc “no queden prou justificats ambientalment davant l’oportunitat d’oferir un producte de proximitat a l’origen”.

Concretament pel que fa a la protecció de l’àliga cuabarrada, l'informe de Territori reconeix que la zona on volen ubicar l’Agroparc és “zona de caça preferent de l’àliga cuabarrada i àrea propera a les àrees de cria identificades a Gelida”: "resulta difícil d’afirmar que el desenvolupament d’aquest planejament derivat garantirà la preservació dels hàbitats de les especies identificades”.