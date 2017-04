Vilanova dona el tret de sortida a la temporada de bany sense recuperar la platja per a gossos

Vilanova i la Geltrú estrenarà aquest cap de setmana la temporada de platges sense recuperar l'espai per a gossos, que va deixar d'habilitar el 2015 pels conflictes amb els banyistes. Al Ple de principis d'abril, l'oposició va aprovar una moció que instava el govern a recuperar aquest espai, però aquest divendres el regidor Joan Giribet ha assegurat que és una qüestió que dependrà d'"informes tècnics" que ho avalin. El responsable de Projectes i Obres, Serveis Viaris i Mobilitat ha explicat que s'està analitzant l'afectació que tindria l'espai per a gossos en la qualitat de la sorra, de l'aigua i en l'obtenció de les banderes blaves, i ha situat l'estiu del 2018 com a data més propera per habilitar una platja en aquest sentit. D'altra banda, de cara a aquest estiu, el govern ha augmentat un 10% el pressupost per adequar les platges a la temporada de bany, incrementant principalment el servei de socorrisme.

Les platges de Vilanova continuaran sense tenir un espai habilitat per a gossos, per tercer estiu consecutiu. L'any 2014, l'Ajuntament va permetre l'accés dels animals en temporada de bany a la platja naturista d'Aiguadolç, però els conflictes amb els banyistes van dur el govern a recular l'estiu del 2015, quan va anunciar que volia reubicar l'espai per a gossos en una altra platja. Com a mesura de pressió, l'oposició va aprovar una moció per recuperar la platja canina a la zona de Sant Gervasi-La República, però el govern ja ha assegurat que això no serà aquest estiu.

"Entenc que l'esperit de la moció és treballar perquè la platja per a gossos sigui possible, però lògicament hem de tenir els informes favorables que permetin la seva viabilitat", ha explicat aquest divendres el regidor de Projectes i Obres, Serveis Viaris i Mobilitat, Joan Giribet, a preguntes de la premsa durant la presentació de la temporada de platges. Giribet ha assegurat que el govern "és partidari" d'habilitar una platja per a gossos "però sempre passant per previs informes tècnics que garanteixin que es pot fer amb qualitat i sense altres afectacions".

El regidor ha detallat que les anàlisi s'estan fent a nivell genèric als gairebé cinc quilòmetres de platges que té Vilanova, i ha negat que hi hagi cap indret especialment prioritari a l'hora de ser habilitat per a l'accés dels animals. En tot cas, Joan Giribet ha apuntat que, si els informes són favorables, la platja per a gossos s'habilitarà el 2018, com a molt aviat.

Més pressupost i millores en el socorrisme

Després de sis anys de pressupost congelat, aquest 2017 Vilanova inaugurarà la temporada de platges incrementant els recursos un 10%. En conjunt, la posada a punt de les platges compta amb un pressupost de 615.000 euros. L'ampliació econòmica, ha explicat el regidor, s'ha centrat sobretot en millorar el servei de recollida de brossa, les passeres d'accés a la sorra i el servei de socorrisme, que comptarà amb més presència, tant en efectius com pel que fa a l'horari.

Així, la vigilància a les platges en temporada alta funcionarà d'11 h a 19.30 h de dilluns a divendres, i d'11 h a 20 h els caps de setmana. Aquest horari suposa una ampliació respecte temporades anteriors, quan el servei de socorrisme finalitzava mitja hora abans. "Ho hem estat valorant i hem vist que l'afluència més gran de gent és cap al tard", ha argumentat Giribet, admetent que l'adjudicació no permetia eixamplar l'horari de manera "amplia".

Al mateix temps, el regidor ha assegurat que l'objectiu és incrementar el servei a primera hora del matí de cara al 2018, quan es licitarà la vigilància a una nova empresa perquè finalitza el contracte actual, que està prorrogat. En paral•lel a la vigilància en temporada alta, el servei de socorrisme començarà a funcionar el proper 13 de maig amb un horari reduït, fins el 30 de juny.

La nova zona verda d'aparcament, al juliol

D'altra banda, aquest estiu entrarà en funcionament la nova zona verda d'aparcament al barri de Ribes Roges. Si bé la previsió era que estaria operativa l'1 de juliol, Joan Giribet no ha descartat que la data d'inici s'endarrereixi fins a mitjans de mes pel retard a l'hora de senyalitzar les places i instal•lar ma maquinària. L'estacionament serà gratuït per als residents del barri i tindrà un cost màxim de 2 euros diaris per a la resta de veïns de Vilanova. De cara a l'estiu del 2018, es crearà un aparcament dissuasiu als afores de la ciutat, amb un bus llançadora amb les platges. Aquest servei es posarà en marxa quan s'elimini l'aparcament gratuït a la platja del Far.