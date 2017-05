La Mancomunitat obre les portes de les depuradores pel Dia Mundial de l'Aigua

La Mancomunitat Penedès Garraf organitza aquest mes de maig visites a dues instal·lacions dedicades al tractament de les aigües residuals. Diumenge 14 es podrà visitar l’estació depuradora d’aigües residuals de Sant Pere de Ribes-Sitges i diumenge 28 serà el torn de l’estació depuradora de Vilafranca del Penedès. Les visites estaran organitzades en dos torns una a les 10 i l’altre a les 12 h. Es recomana portar calçat tancat i cal fer inscripció prèvia al 93 118 86 15 o al correu educacioambiental@mancomunitat.cat.

La proposta s’adreça a tots els públics que tinguin curiositat per conèixer les diferents fases del procés de depuració i tractament de l’aigua abans de ser retornada al medi natural, així com per als que vulguin ampliar coneixements sobre les bones pràctiques que es poden realitzar a casa per millorar el sanejament domèstic.

L´Agència Catalana de l´Aigua reconeix a la Mancomunitat Penedès Garraf com Administració Actuant dintre de les comarques de l’Alt Penedès i Garraf, per la qual cosa és la que s’ocupa de la recollida i del transport de les aigües residuals, la seva depuració i del seu retorn d’aquestes aigües tractades al medi natural com poden ser lleres, rius i/o mars.