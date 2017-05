La Diputació farà una estació de bombament a Can Rossell, a Torrelavit

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Torrelavit, el projecte de sanejament del nucli de Can Rossell amb la proposta de construcció d’una canonada per a la conducció de les aigües residuals fins a la depuradora, a més d’una estació de bombament. Aquesta actuació suposa una solució definitiva per a la depuració de les aigües residuals d’aquest veïnat, amb els mínims costos de manteniment.

Actualment, el municipi de Torrelavit disposa d’una depuradora d’aigües residuals que forma part del sistema de sanejament de Riudebitlles, i que tracta les aigües residuals de Sant Pere de Riudebitlles, Torrelavit i Sant Quintí de Mediona. Tot i això, el nucli del carrer de Can Rossell no hi està connectat, sinó que disposa d’un sistema de depuració in situ que ha quedat obsolet.

Les obres proposades, entre les quals hi ha la construcció d’una canonada de 1,9 km, té un cost pressupostat de 264.790 euros i un termini d’execució de quatre mesos.