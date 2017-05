Vilafranca estrena el primer aparcament de la llosa de la via, de 86 places

Vilafranca compta des d’aquest dilluns amb un nou aparcament gratuït amb capacitat per a 86 places de vehicles, ubicat just darrera de l’Arxiu Comarcal, en un dels espais de la llosa de la via. Tal estrena ha motivat que l’alcalde Pere Regull i els regidors Josep Maria Martí i Ramon Zaballa hi oferissin una presentació in situ aquest matí acompanyats de representants de les associacions veïnals de la zona.

L’obra ha tingut un cJosep Maria Martí, “entre juny i juliol començaran les obres de la segona fase, just on ara hi ha un aparcament provisional al costat de l’estació d’autobusos”ost de 290.000 euros i es converteix el primer aparcament dels projectats damunt la via. De fet, tal i com ha explicat el regidor de Serveis Urbans, . Segons Martí, aquestes obres “haurien d’estar completades abans de final d’any” i suposaran 90 places d’aparcament més. El propi regidor ha assegurat que “estem convençuts que el nou pàrquing serà molt utilitzat, es troba en una zona de molt moviment i a prop del centre”.

L’alcalde Regull, per la seva part, ha subratllat que “anem curant i tancant la ferida que ha tingut Vilafranca durant molts anys, aquella taca gris que no servia per a res ara uneix els barris del Poble Nou, la Girada i el Centre”.

El batlle vilafranquí, a més, ha destacat que “la zona té ara i tindrà encara més en el futur una gran intermodalitat, amb els aparcaments disponibles a prop del centre i de les estacions de tren i de bus; aquest és un element clau per a poder aspirar a tenir en el futur una estació de trens regionals, si no ho tinguéssim seria molt més difícil”. En aquest sentit, Regull també ha apuntat que els nous aparcaments “reforcen la capitalitat comarcal i comercial de Vilafranca”.

Regull també ha afegit que “anem complint amb tot el que s’esperava de la urbanització de la llosa de la via, amb passeig, aparcaments i nous elements que anirem incorporant a mesura que anem tenint noves partides pressupostàries”. Un d’aquests altres elements és la zona d’esbarjo per a gossos que hi ha just al costat del nou aparcament, entre l’Arxiu Comarcal i els Jutjants, i de la qual avui n’han començat les obres. L’espai, de 1.200 metres quadrats, és el primer d’aquestes característiques que hi haurà a Vilafranca. En un principi, quan fou presentat de forma oficial al desembre de l’any passat, estava previst que ja estigués enllestit durant el primer trimestre de l’any, però finalment l’actuació no estarà disponible, almenys, fins a l’estiu.