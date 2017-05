El Penedès rep el distintiu de les Banderes Blaves per a 12 platges i 5 ports

El jurat internacional Bandera Blava 2017 ha concedit a Catalunya un total de 119 banderes, de les quals 95 són per a les platges i 24 per als ports esportius. D'aquestes, el litoral del Penedès ha rebut el distintiu per a 12 platges i 5 ports esportius. Concretament es tracta de les platges de Ribes Roges, Ibersol i Sant Gervasi de Vilanova; la platja Llarga de Cubelles; les platges de ponent i llevant de Cunit; les de Segur de Calafell, Mas Mel i Calafell poble; i les platges de Coma-ruga, el Francàs i Sant Salvador del Vendrell. A més els tres ports esportius de Sitges també han estat reconeguts amb banderes blaves (Ginesta, Garraf i Aiguadolç), el de Vilanova i el de Segur de Calafell.

El distintiu Bandera Blava l’atorga un tribunal internacional de la FEE (Fundació d’Educació Ambiental), amb la col·laboració de l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor (Adeac), que gestiona la campanya a l’Estat espanyol. Aquest guardó, reconegut a escala internacional, valora i premia la gestió ambiental i la seguretat, les instal·lacions i la prestació òptima dels serveis i la informació i l’educació ambiental. Així mateix, exigeix a les platges una qualitat de l’aigua excel·lent i als ports, una excel.lent gestió ambiental.

Prop del 100% de les zones de bany amb alts índexs de qualitat

L’obtenció d’aquesta qualificació és el resultat de les mesures de gestió a les zones de bany, les millores en els sistemes de sanejament implantats en els municipis costaners i les mesures de control i inspecció del medi hídric.

Cal destacar que durant l’estiu de 2016 el 94% de les zones de bany litorals ha obtingut una qualitat microbiològica de l’aigua excel·lent, mentre que el 5% restant ha obtingut la classificació de bona, sense registrar cap platja amb qualificació deficient, segons el balanç de final de temporada de bany dut a terme per l’Agència Catalana de l’Aigua.