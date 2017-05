Introdueixen insectes a l'arbrat de Vilafranca per acabar amb el pugó

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, a través del servei de Parcs i Jardins, ha iniciat una campanya de tractament de control biològic de plagues en diferents unitats d’arbrat viari afectat de pugó. El tractament, consisteix en alliberar enemics naturals de la plaga que es pretén controlar, sobre les espècies vegetals afectades.



Fins aquest dimecres dia 24 de maig està previst realitzar la introducció d’insectes que parasiten, es mengen o afecten negativament aquestes plagues. Els insectes en col·loquen en unes capsetes penjades dels arbres, de manera que ells mateixos es van alliberant, i aparentment, no es percep la seva presència.



El tractament es realitza en arbrat dels carrers Manuel Barba i Roca, Ponent, plaça de Jaume I, avinguda del Pla del Diable, passatge de la Civada i passatge de l’Ordi. L’any passat ja es va fer algun tractament de control biològic ja que és un mètode respectuós amb el medi ambient, redueix la manipulació de plaguicides i envasos i evita molèsties d’aplicació de productes fitosanitaris.



L’Ajuntament de Vilafranca aposta per aquest tipus de tractament més respectuós amb l’entorn, tenint en compte que els resultats són més lents que amb l’aplicació d’insecticides i que la plaga es redueix, però no s’elimina totalment. Aquest mètode de control afavoreix un equilibri entre la plaga i el depredador, que en el cas del pugó és majoritàriament amb la introducció de marietes.



Aquest sistema està exposat també a les condicions mediambientals: les altes temperatures, el vent i la biologia dels insectes són, entre d’altres, els elements que condicionen l’èxit del control biològic.