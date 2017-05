Interior admet un dèficit de bombers voluntaris i es compromet a incorporar-ne uns 700 nous en cinc anys

El secretari general del Departament d'Interior, Cèsar Puig, ha admès que actualment hi ha un dèficit de bombers voluntaris a Catalunya i ha assegurat que la previsió de la conselleria és incorporar-ne uns 700 en cinc anys. Precisament la demanda de més efectius s'ha posat de manifest al 22è Congrés de Bombers Voluntaris que se celebra a Lleida. Al congrés hi participen un centenar de persones i s'ha organitzat coincidint amb el 25è aniversari d'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya (ASBOVOCA), que té un miler d'associats. Actualment hi ha uns 2.500 bombers voluntaris i el col·lectiu representa poc més de la meitat dels efectius del cos. Tant Puig com el director general de Bombers, Juli Gendrau, han explicat que abans d'acabar l'any s'ha de convocar una nova oferta de 150 bombers voluntaris que se sumaran als 350 que en aquests moments s'estan acabant de seleccionar i que l'any que ve ja estaran operatius als parcs corresponents.

El congrés serveix per debatre el futur del model entre bombers funcionaris i voluntaris amb diferents ponències i xarrades i també per posar de manifest les reivindicacions del col·lectiu. El president d'ASBOVOCA, Josep Maria Alcalà, ha afirmat que "volem aprofitar aquest congrés per tornar a posar al centre del debat el capital humà perquè, per molt material que tinguem, sol no pot funcionar". "Patim un retard d'uns quants anys en convocatòries i estem arribant molt justos de temps per fer una reposició adequada de personal als parcs, que estan molt minvats de personal", afegeix. El president de l'Associació xifra entre 700 i 800 el dèficit actual de bombers voluntaris. Tot i posar l'èmfasi en el tema del personal, Alcalà ha recordat que també hi ha mancances d'infraestructures i material, sobretot vehicles antics que s'haurien de renovar.

La resposta ha arribat de dirigents del departament d'Interior que han participat aquest dissabte al matí al congrés. El secretari general d'Interior, Cèsar Puig, ha admès que "és evident que falten més bombers voluntaris i que la promoció del 350 que està en marxa és insuficient. El conseller ja s'ha compromès a convocar-ne 150 més abans d'acabar l'any. Amb això no arribarem encara a les necessitats totals però la previsió és que en cinc anys arribem al nombre idoni amb un creixement sostingut, tal com preveu el pla estratègic". Aquest mateix pla estratègic preveu una inversió de 200 milions per millorar la dotació material i d'equipaments tant de bombers funcionaris com voluntaris, "sense fer distinció". "Amb això posarem el cos al dia i estarem en condicions d'oferir un servei òptim", ha afirmat. D'altra banda, Puig ha destacat com a prioritat establir un nou pla de formació per millorar la resposta a riscos tecnològics (químics, nuclears, radiològics i bacteriològics).

Per la seva banda, el director general de Bombers, Juli Gendrau, ha defensat el model mixt de bombers funcionaris i voluntaris, "que encaixa perfectament amb un país com Catalunya, sobretot per donar resposta a les zones menys poblades". Gendrau ha explicat que les bases de la nova convocatòria de 150 bombers voluntaris recollirà avantatges perquè la gent del territori accedeixi al parc que els queda més pròxim. Precisament l'arrelament al territori demostrable a través de l'empadronament és una de les reivindicacions de l'associació de bombers voluntaris perquè compti com a mèrit.

També abans d'acabar l'any està previst que es convoqui el concurs per a 150 nous bomber professionals tal com va anunciar el Govern a l'última oferta pública d'ocupació. Els 153 que ara estan a l'acadèmia a principis de juliol ja estaran al parc fent pràctiques com a reforç per a la campanya forestal.

El conseller Jané assegura que es buscarà l'arrelament dels bombers voluntaris al territori

La cloenda el congrés l'ha presidida el conseller d'Interior, Jordi Jané, que s'ha mostrat contundent a l'afirmar que des de l'associació "tenen raó quan expliciten que falten més mitjans i més convocatòries". El conseller ha recordat que ara s'està ultimant la selecció de la darrera, de 350 places, "però n'hem de fer més, i sobretot pensant en un model de bomber voluntari que estigui al territori". El que es vol evitar és que hi hagi persones que entrin com a bomber voluntari només per obtenir punts per després presentar-se a funcionari. "No s'hi val a ser bomber voluntari, optar per anar en un territori i després no ser-hi quan se'ls necessita i, per tant, el model que volem és d'arrelament i de coneixement del territori", ha insistit, i d'aquesta manera es recollirà a les bases de les pròximes convocatòries, recollint una "legítima reivindicació" dels caps de parcs i de l'ASBOVOCA.

Jané també ha defensat el model mixt de voluntaris i funcionaris i ha assegurat que sense els voluntaris, que representen la meitat del cos, "el sistema no funcionaria". Per això s'ha compromès a "intentar en la mesura del possible poder anar donant resposta a les aspiracions que des del Departament considerem lògiques i justes".

Conflictes al Pont de Suert i Seròs

D'altra banda, Alcalà confia poder trobar una solució al conflicte del Pont de Suert, on els bombers voluntaris han amenaçat de fer una renúncia col·lectiva i entregar les claus si abans del 30 de juny no els garanteixen que s'ampliaran els efectius. Es tracta d'un Parc de Bombers voluntari amb entre set i vuit bombers operatius cada dia i set o vuit més que col·laboren quan es troben a la comarca.

És la mateixa amenaça que l'estiu passat van fer els bombers voluntaris de Seròs (Segrià), en aquest cas per demanar la construcció d'un parc nou ja que l'actual presenta moltes deficiències i fins i tot es va haver d'apuntalar. El cap del parc, Marcos Albà, ha explicat que Interior els ha assegurat que el projecte s'està acabant de redactar i que durant el mes de juny els facilitaran un calendari d'execució, que passa per començar les obres l'any que ve i que estigui enllestit el 2019. "Tot i que porten uns quatre mesos de retard respecte el que ens van prometre al setembre passat volem donar un vot de confiança a la conselleria", assegura.

Xifres i reivindicacions

Al conjunt de Catalunya hi ha 77 parcs de voluntaris per 73 de mixtos (funcionaris i voluntaris) i uns 2.500 bombers voluntaris, que representen el 52% dels efectius, segons l'ASBOVOCA. En el cas de les comarques de Lleida, els parcs de voluntaris són 26, per tan sols vuit de mixtos. En el conjunt de la demarcació hi ha uns 650 bombers voluntaris.

Justament fa dos anys l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya i el Departament d'Interior van arribar a un acord per desencallar el conflicte laboral que mantenien des de feia mesos i que va provocar la dimissió dels comandaments dels parcs de Lleida i Tarragona. L'acord millorava les condicions del col·lectiu, sobretot en relació a l'assegurança en cas d'accident (cobertura sanitària i assistencial dels bombers voluntaris accidentats en acte de servei) i la convocatòria de noves places de bombers voluntaris, que es va concretar en 350.

Tot i això, l'associació continua queixant-se que els bombers voluntaris es troben amb dificultats operatives, organitzatives, socials i econòmiques. Asseguren que no hi ha pressupost per renovar els equipaments personals de protecció que ja han caducat o han quedat inservibles ni tampoc per fer obres als parcs que necessiten reformes perquè, en els dos casos, es prioritzen les necessitats dels bombers funcionaris. "Les poques inversions efectuades a parcs de bombers voluntaris, en la majoria de casos es fan gràcies als Ajuntaments", afirmen.

També es queixen que no se'ls té prou en compte per activar-los ni quan calen actuacions urgents ni quan s'organitzen serveis preventius. I afegeixen que "també dins del mateix servei de Bombers s'han arribat a incomplir protocols d'activació de parcs de bombers voluntaris per tal de prioritzar l'activació de mitjans funcionaris tot i estar més allunyats del sinistre". A més, consideren que hi ha altres col·lectius com ara Agrupacions de Defensa Forestal que els envaeixen competències actuant en àmbits que no els corresponen "amb el consentiment i fins i tot l'impuls de comandaments professionals de bombers".

"A aquest fet s'hi afegeix la creixent dificultat per a l'entrada de nous bombers voluntaris, per al necessari relleu generacional de tota activitat col·lectiva –i més en aquesta que requereix bon estat físic i formació continua-, dificultat que es podrà comprovar en la propera convocatòria de places per a bombers voluntaris, on la immensa majoria de sol·licituds seran per a parcs de l'àrea metropolitana i mancaran candidatures per a les places de la resta de parcs", asseguren des l'ASBOVOCA.

Finalment, també posen de manifest que "socialment formem part del col·lectiu del grup dels grans desconeguts del país ja que donem servei i actuem principalment a la Catalunya interior i rural, poc poblada i molt extensa. La nostra visibilitat es redueix a l'àmbit local i en molts casos també es genera la dificultat d'explicar que tot i anar amb el mateix equipament i vehicles, no tenim una nòmina ni un règim horari de treball com els altres bombers".

Un miler d'associats

Amb el seu miler d'associats ASBOVOCA té representants al 70% dels parcs de bombers de Catalunya i en ell 55% hi tenen un pes significatiu (majoria associada i/o cap de parc). L'associació està oberta a totes les persones que siguin o hagin estat bombers voluntaris de qualsevol cos, parc, agrupació o empresa. També poden associar-se persones que, tot i no ser bombers, treballin o col·laborin en tasques de suport a bombers.