La Confraria de Pescadors de Vilanova rebrà el VIII Premi Francesc Roig i Toqués com a reconeixement per la seva activitat econòmica, però també per la seva vessant social i cultural. Així ho ha aprovat el ple municipal de Vilanova aquest vespre, quan s'ha donat a conéixer que, en l'àmbit nacional, el premi s'otorgarà al doctor Xavier Nieto Prieto, coordinador d'arqueologia nàutica i subaquàtica a la Universitat de Cadis. El jurat reconeix amb aquests premis la contribució al coneixement i la divulgació dels temes relacionats amb la mar,

Xavier Nieto Prieto es va formar i llicenciar en Prehistòria i Història Antiga amb la primera promoció de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB (1972-1973), on va ser becari d’investigació i més tard va obtenir el doctorat (1991). Entre el 2010 i el 2013 ha estat director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática (Cartagena), després d’haver dirigit durant vint-i-nou anys (1981-2010) el Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (Girona). Ha impartit docència en cursos d’especialització i de màster a la UB com a professor associat (1998-2010) i des de 2015 és director del MU en Arqueología Náutica y Subacuática de la Universidad de Cádiz. Compta amb un centenar de publicacions nacionals i internacionals com a autor únic o en obres col·lectives, entre les quals destaca la Primera Carta Arqueològica Subaquàtica de Catalunya.