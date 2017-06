Endesa instal·larà una línia de mitjana tensió per electrificar quatre polígons industrials del Baix Penedès

Endesa ha acordat amb l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès i diversos promotors privats la construcció d'una línia de mitjana tensió per electrificar els quatre polígons industrials de l'interior de la comarca que són en ple procés d'expansió: Les Planes i Planes Baixes (Bisbal del Penedès), l'Albornar II (Santa Oliva) i el Poet (Banyeres del Penedès). L'acord preveu la instal•lació d'una línia de 25 kV, aèria amb torres metàl•liques, de quatre circuits i més de quatre quilòmetres de longitud, amb inici a Castellet i la Gornal (Alt Penedès). Les obres, que duraran aproximadament un any, també serviran per ampliar la potència d'Idiada i Granic fins els 74,5 MW.