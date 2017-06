Protecció Civil activa l'alerta del Procicat per l'onada de calor que afecta Catalunya. Xavi Navas

Protecció Civil ha activat aquest migdia l'alerta del pla Procicat per onada de calor davant la previsió de l’inici d’un episodi de temperatures extremes que comença aquest dimecres i pot allargar-se fins divendres. Segons el Servei Meteorològic, aquest dimecres es podria superar el llindar de temperatures extremes per aquesta època de l’any a gairebé tot Catalunya, amb valors que podran superar els 38 graus a Lleida o a Igualada i fregar els 37 graus a la Seu d'Urgell o a Cervelló (Baix Llobregat). Aquest dijous es mantindran aquestes temperatures extremes excepte al litoral i prelitoral i de cara a divendres els valors més extrems s'assoliran a les comarques de Lleida, a més d’Anoia, Bages, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta.

Per la seva banda, l'Agència de Salut Pública ha posat en fase 2 d’alerta el Pla d’actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut. Es recomana evitar les activitats físiques intenses a les hores de més calor i beure molta aigua. Així mateix, davant d’aquest augment de les temperatures es demana tenir especial cura de les persones més vulnerables a la calor com la gent gran, nadons o els malats crònics.