Endesa inverteix 1,6 milions en el Pla d'estiu de neteja i protecció de boscos a l'Alt Penedès i el Garraf

Endesa destina enguany a l’Alt Penedès, el Baix Llobregat i el Garraf prop d’1,6 MEUR en el Pla anual per a la campanya de protecció dels boscos, vertebrat, bàsicament, en tres eixos principals: la neteja i cura de la massa forestal que creix al voltant de la xarxa elèctrica, la realització de termografies i les revisions exhaustives a peu de línia de totes les instal·lacions. Enguany, i com a novetat, també s’ha implementat l’ús de la tecnologia LIDAR a un terç de la xarxa d’alta tensió de Catalunya, un dispositiu que realitza un escaneig làser per determinar que la distància entre la massa forestal i les infraestructures és la correcta.



Neteja de boscos

Del total de 10.716 quilòmetres de línies elèctriques que Endesa té a aquestes tres comarques, el 50% són aèries –o el què és el mateix, 5.356 quilòmetres– i, per tant, estan subjectes d’alguna manera a zones boscoses o amb vegetació. L’especial orografia dels boscos, com a element viu, que creix i canvia constantment, fa que la Companyia –conscient de les dimensions de la seva xarxa– destini una inversió singular per protegir els espais forestals catalans, seguint les seves directrius de sostenibilitat i protecció ambiental. Es focalitzen els espais boscosos i d’altres especialment sensibles per a la societat, que reclamen una protecció i una dedicació màxima. En concret són 171 els quilòmetres de línies aèries d’alta tensió a l’Alt Penedès, el Baix Llobregat i el Garraf, mentre que de mitjana tensió en són 1.505 i de baixa tensió 3.680.



A Catalunya, la inversió anual per netejar i protegir els boscos ha estat de prop de 22,3 MEUR, els quals s’han repartit proporcionalment entre els 52.616 quilòmetres de línies aèries que hi ha distribuïdes pel país, les quals representen el 53,84% del total de xarxa elèctrica, xifrada en 97.721 quilòmetres.