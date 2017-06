Protecció Civil tanca l'alerta per onada de calor, que ha fet superar el llindar de temperatura extrema a 45 municipis

Protecció Civil ha tancat l'alerta del pla Procicat per onada de calor davant la previsió que les temperatures màximes es moderin uns 2 o 3 graus aquest diumenge arreu de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), durant els quatre dies de calorada s'ha superat el llindar de temperatura màxima extrema a 45 municipis. Destaquen registres com els 40,4ºC de Vinebre (Ribera d'Ebre), els 38,2ºC d'Organyà (Alt Urgell), els 37,9ºC de Vilobí d'Onyar (Selva) o els 37,7ºC de Castellnou de Bages. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha detallat que el 061 CatSalut Respon ha atès 223 incidents durant l'onada de calor, en 147 dels quals ha estat necessari activar un metge a domicili o una ambulància del SEM. Paral·lelament, el telèfon d’emergències 112 de Catalunya ha rebut 80 avisos. Pel que fa al subministrament elèctric, Endesa ha informat que no hi ha hagut incidències relacionades amb l’onada de calor tot i l’augment del consum elèctric, que s’ha establert entre un 15 i un 18% més que la setmana passada.

Amb tot, aquests valors de consum han estat dintre de la normalitat. A banda d’aquestes incidències, Protecció Civil ha estat en contacte amb la Creu Roja i les empreses de teleassistència i s’han establert dispositius preventius i de seguiment fent trucades i visites a les persones més vulnerables per evitar possibles incidències sanitàries derivades de la calor. D’altra banda, la Direcció General de Qualitat Ambiental ha informat a Protecció Civil de la Generalitat de la previsió de possible superació del llindar d'informació d'ozó troposféric avui diumenge a la zona de del Baix Llobregat, la Catalunya Central i l'Alt Llobregat. A més, es manté l’episodi de contaminació ambiental per diòxid de nitrogen NO2 a la zona de Barcelona, Vallès i Baix Llobregat. Protecció Civil ha traslladat aquesta informació als ajuntaments de les zones afectades per aplicar les mesures preventives i de seguiment.