Els passatgers d'un Talgo han estat més de tres hores parats a Cunit per un atropellament mortal

Els passatgers d'un Talgo que feia el recorregut Cartagena – Barcelona han estat més de tres hores parats a Cunit (Baix Penedès) per un atropellament mortal. El sinistre, en el qual s'hi ha vist implicat aquest comboi, ha passat poc després de dos quarts de nou de la nit d'aquest diumenge i com a mesura preventiva s'ha tallat durant més de dues hores la circulació de trens entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú per poder fer l'aixecament judicial del cadàver. La incidència ha provocat retards importants a diversos combois de les línies R2Sud, R13, R14, R15 i R16 de Rodalies. Entre els trens que han acumulat més retards hi ha un comboi de l'R15 que ha sortit de l'Estació de França de Barcelona a les 19.43 i que ha estat aturat a Cunit fins a les 23.55 hores. Protecció Civil ha desactivat la prealerta del Ferrocat cap a tres quarts de dotze de la nit.