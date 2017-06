Sitges demana als banyistes que truquin al 112 en cas de veure tortugues marines a la platja

La tortuga babaua, popularment coneguda com a tortuga marina, és una espècie protegida que normalment fa la posta a les costes orientals mediterrànies, però darrerament s’han detectat ous al litoral de la costa barcelonina. Aquest fet incrementa el valor dels ecosistemes marins, però alhora obliga a prendre mesures de protecció i sensibilització. El més important és trucar al 112 o al CECAT, però mentre arriben les persones expertes, es recomana tenir en compte diferents mesures.

El 2016 es van localitzar dues tortugues marines, una a Catalunya i l’altra a València. L’increment de la presència d’aquesta espècie a platges plenes de turistes fa necessari promoure que la població sàpiga com actuar davant una potencial nidificació, per contribuir d’aquesta manera a la conservació de l’espècie

La tortuga babaua és una espècie catalogada a nivell mundial com a vulnerable per la Unió Internacional per la Conservació de la Naturalesa (IUCN) que al Mediterrani ha nidificat tradicionalment a països orientals com ara Turquia, Xipre o Grècia. No obstant, els últims anys s’han detectat postes i intents de postes al Mediterrani occidental, especialment a les costes andaluses, valencianes, balears i catalanes però també al sud de França i a Itàlia.



Com actuar?

Si veus una tortuga marina a la platja, el primer que s’ha de fer és no molestar-la i trucar immediatament al 112 per informar de la situació:

1. No tocar la tortuga ni la posta. No molestar-la.

2. Mai posar-se al davant del recorregut de la tortuga, sempre observar des de darrera.

3. Cal deixar un perímetre mínim de radi de 10m delimitat amb tanques o cinta al voltant del lloc on la tortuga estigui fent la posta, per evitar la interferència humana.

4. Si hi ha una guingueta amb música a prop, parar la música i, en cas de ser de nit, tancar els llums.

5. Prohibit fer fotos amb flash, enfocar amb lots o focus de videocàmeres. Les llums alienes desorienten la tortuga i poden frustrar la posta. Si s’interromp la posta es perdrà i la tortuga podria tenir problemes.

6. No fer sorolls. Cal tenir complet silenci.

7. Una vegada feta la posta la tortuga marxarà a mar, haurà de quedar protegida al perímetre fins que estableixin els Agents Rurals o tècnics experts en la matèria.