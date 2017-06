La campanya sobre les ITE genera més de 400 consultes a l'Oficina Local d'Habitatge de Vilanova

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a través de l'Oficina Local d'Habitatge ha tramès durant els mesos de febrer i març gairebé 3000 cartes adreçades a propietaris d'habitatges, amb data de construcció anterior a l'any 1971, amb l'objectiu d'informar sobre l'obligatorietat de realitzar la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (ITE) abans de 31 de desembre de 2017.

Paral·lelament s'han fet diverses xerrades als centres cívics municipals de caràcter informatiu i divulgatiu sobre l'obligatorietat de la propietat de realitzar aquestes inspeccions tècniques que determinen l'estat de conservació dels edificis i, en cas d'existir, les deficiències constructives o funcionals que presenten. La darrera xerrada, a instància del Gremi de Constructors del Garraf, es va celebrar ahir a la tarda i va posar de relleu l'interès que ha generat la campanya a la nostra ciutat.

Per la seva banda els constructors han expressat la necessitat de fer més difusió de la normativa entre la ciutadania perquè els propietaris no son conscients de la importància de fer revisions periòdiques dels seus habitatges i immobles. Així mateix, durant la trobada d'ahir amb el regidor Gerard Llobet i l'equip de l'OLH, els representants del sector de la construcció van exposar també les dificultats per a que els particulars puguin accedir als ajuts a la rehabilitació de la Generalitat ja que els requisits són molt restrictius i de difícil compliment. En relació a aquesta qüestió van demanar a l'Ajuntament que s'estudiï la possibilitat de concedir ajuts municipals i bonificacions específiques des de l'administració local. D'altra banda, des del Gremi de Constructors del Garraf es va qualificar com a molt positiu que l'Ajuntament hagi posat en marxa aquestes accions informatives com a punt de partida per fomentar la rehabilitació i millora dels habitatges i edificis del municipi.

Com a responsable de l'OLH, el regidor d'Urbanisme i Habitatge, Gerard Llobet, va explicar als representants gremials del sector que "la campanya informativa realitzada ha generat més de 400 consultes i visites a l'OLH, en uns casos sol·licitant més informació sobre aquest tràmit; en d'altres per notificar que ja s'havia fet la inspecció i també per notificar obres de rehabilitació general posteriors a l'any 1971". Així mateix, Gerard Llobet ha informat al gremi que "l'Agència de l'Habitatge de Catalunya també ha emès un total de 65.000 cartes comunicant als propietaris que les ITE són un requisit obligatori" per als immobles d'ús residencial que enguany compleixin els 45 anys d'antiguitat.

Les inspeccions tècniques dels edificis d'habitatges han de ser realitzades per arquitectes, arquitectes tècnics, aparelladors, enginyers de l'edificació i graduats en ciències i tecnologies de l'edificació. En aquest sentit des del gremi es considera que amb l'aplicació d'aquesta normativa el sector de la construcció pot experimentar una certa revitalització.