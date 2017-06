DEPANA reclama el desmantellament de la cimentera, l’estació de renfe i el port de Vallcarca

DEPANA reclama el desmantellament de les instal·lacions de la cimentera, l’estació de renfe i el port de Vallcarca i, la seva incorporació a l’espai natural del Garraf. La primera fàbrica de ciment de l’estat espanyol es va inaugurar a Sitges l’any 1903. L’empresa inicialment es denominava Cementos Fradera i, posteriorment, UNILAND. Al 2006 l’empresa Portland Valderrivas, del grup Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), es va convertir en l’accionista majoritari. Actualment, la fàbrica de ciment de Vallcarca s’ha quedat sense activitat productiva.

Annexes a la fàbrica existien els habitatges que acollien als treballadors de la cimentera i les seves famílies, fins dues mil persones van arribar a viure a les mateixes, i des de fa temps han estat abandonades i semiderruïdes. La línia de ferrocarril Valls Vilanova i la Geltrú Barcelona es va inaugurar en 1881 i l’estació de Vallcarca en 1904. L’estació de RENFE de Vallcarca va quedar clausurada en 1994. Avui dia és una instal·lació abandonada i en un estat ruïnós i perillós, segons denuncia DEPANA.

El port de Vallcarca es va construir en 1913 i des dels seus inicis va estar lligat a l’activitat industrial cimentera. Fins fa dos anys la seva activitat principal va ser el transport de pedres procedents de les pedreres del Garraf, per subministrar les obres d’ampliació del port de Barcelona. Actualment al port no entra ni surt cap vaixell. Vallcarca té la classificació de port industrial i la concessió administrativa adjudicada per l’administració autonòmica, que caduca el 29 de juliol de 2018. Es dona la circumstància que Sitges acull altres tres ports esportius, sent el municipi de Catalunya amb més ports disponibles.

L’impacte ambiental que ha produït la cimentera al llarg d’un segle en l’entorn natural del Garraf ha estat molt important. La pols en suspensió de l’activitat industrial cimentera ha afectat a flora i fauna de la zona, Així coma totes les construccions circumdants i que són visibles encara avui.

La Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural DEPANA reclama el desmantellament de les instal·lacions, la descontaminació de l’entorn produit per l’activitat industrial cimentera, la deconstrucció del port de Vallcarca i l’incorporació de tot el sector a l’espai natural del Garraf al que pertany.