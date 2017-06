Un sitgetà publica un vídeo de denuncia de l'ús privat de la Cala Morisca

Un sitgetà ha publicat un vídeo de denuncia de l'ús privat de la Cala Morisca, una de les platges més exclusives de Sitges. Òscar Zambrana recull en aquest vídeo l'enfrontament amb un dels propietaris de la zona per passar per una carretera privada i la resposta de l'Ajuntament que el convida a accedir-hi per un camí públic de dubtosa seguretat.

Zambrana recorda que Cala Morisca és coneguda per organitzar festes privades i esdeveniments de luxe i també que l'accés públic i gratuït a totes les platges està regulat per la la Llei de Costes, cosa que considera que a Sitges no passa: "l'únic accés a la Cala Morisca es troba tancat amb una barrera, amb un cartell que anuncia que és una propietat privada, i un control d'accés i aparcament de pagament que regula l'accés a la platja en funció de l'horari que ells establert".

El vídeo recull també la resposta de l'Ajuntament de Sitges a la seva denúncia. El consistori recomana a aquest veí que accedeixi per un camí públic, però Zambrana mostra en el vídeo la inseguretat que representa aquesta alternativa per als vianants.