Calafell torna a prohibir durant l'estiu la circulació de bicicletes pel passeig

Aquest proper 1 de juliol entrarà en vigor, un estiu més, la limitació de la circulació de bicicletes pel Passeig Marítim. Fins al 15 de setembre, només s’hi podrà circular en bici des de la mitjanit fins a les 10 del matí, i sempre que l’afluència de vianants ho permeti sense causar perill.

L’Ajuntament ha anunciat que, fora d’aquest horari, la Policia local sancionarà els infractors. Però enguany s’ha instal·lat senyalització, informant de la restricció, a totes les entrades al Passeig, perquè ningú pugui al·legar que ho desconeixia.

Aquesta mesura s’adopta per garantir la seguretat al Passeig Marítim i evitar els freqüents atropellaments, i després de l’experiència fallida d’un carril de convivència que no va resoldre els problemes.

A més, l’Ajuntament diu que manté aquest estiu aquesta restricció perquè no s’ha arribat a cap consens, tant polític com ciutadà, per crear un carril bici a la façana marítima del municipi. Des de l’abril hi ha obert un procés de participació ciutadana, que no ha arribat a conclusions. De moment, s’ha descartat per un carril bici per la calçada del Passeig, ja que comportaria la supressió de 300 places d’aparcament, fet al que s’han oposat els comerciants i restauradors. Les associacions de veïns, de la seva banda, no veuen amb bons ulls pintar un carril bici sobre la plataforma del Passeig, que consideren una alternativa poc segura.