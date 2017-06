S'amplia la cobertura del bus directe entre Sant Llorenç d'Hortons, Gelida i Barcelona

Els Departament de Territori i Sostenibilitat amplia fins al 31 de juliol el servei de bus directe entre Sant Llorenç d’Hortons, Gelida (Alt Penedès) i Barcelona, amb vuit expedicions diàries (quatre per sentit). Aquest transport es va posar en marxa el setembre passat i finalitzava ara al juny coincidint amb el curs escolar però vista la demanda que hi ha d’usuaris que no són estudiants el Departament ha decidit allargar el servei i reprendre’l l’1 de setembre amb l’horari habitual de 16 expedicions (vuit per sentit).



Des de Sant Llorenç d’Hortons hi ha sortides a les 6:45 hores, a les 7:15 hores, a les 14:30 hores i a les 17:00 hores, per després continuar fent parada a l’estació de rodalies de Gelida en sentit Barcelona. Des de Barcelona, les sortides són a les 7:50, 8:50, 15:30 i 18:30 hores.