Reclamen canvis en el sistema de descomptes del peatge de Sant Sadurní de l'AP-7

Els veïns de Sant Sadurní d'Anoia fa temps que es queixen del gran volum de vehicles que es concentra cada dia a l'accés al peatge de l'AP-7 i per aquest motiu l'Ajuntament ha demanat a la Generalitat que adopti mesures per a solucionar el problema. L'elevada circulació està provocada pel fet que la gratuïtat del tram de l'AP-7 entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia està condicionada a que els vehicles, ja siguin cotxes com camions, passin pel peatge per a registrar el tram. Un cop els vehicles han passat pels arcs, fan la volta a la rotonda dels Casots i es reincorporen al mateix peatge de sortida.

Cal tenir en compte que en els últims dos anys el flux de circulació en el peatge, de la mateixa manera que en el global de l'autopista, ha augmentat de forma evident, en especial pel que fa al trànsit de camions de gran tonatge. Aixó provoca que els veïns de Sant Sadurní que es volen incorporar a l'AP-7 des del cinturó de ronda del municipi, es vegin obligats a fer, durant les hores punta, llargues cues perquè la rotonda gairebé sempre está ocupada pels vehicles que realitzen el recorregut d'entrada i sortida de l'autopista.

L'Ajuntament ha demanat a la Generalitat que apliqui un canvi en el sistema del peatge i, seguint l'exemple que ja està en marxa a Gelida, la gratuïtat només sigui efectiva si els vehicles passen un mínim de temps estipulat al municipi, és a dir, hi hagi un interval entre l'entrada i la sortida. Amb aquesta modificació s'acabaria amb el flux de cotxes i camions que entren i surten de manera incessant del peatge.

Des de Sant Saduní es recorda, a més, que des de l'interior del municipi hi ha també una molt destacable circulació de camions de gran tonatge que es volen incorporar a l'AP-7 (procedents de les caves, el centre logístic de Mercadona i els diferents polígons industrials) i que el problema de les cues i els peatges continua augmentant amb el pas dels mesos.