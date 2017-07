L'obertura de la variant de Vallirana podria comportar el col.lapse de la N-340 al Penedès

La futura obertura al trànsit de la variant de Vallirana en una data encara per a determinar posa sobre la taula un problema que podria afectar de manera especialment greu els municipis de l'Alt Penedès. Amb la variant en funcionament i si en aquell moment continua en servei el peatge de l'AP-7 a Martorell, els nivells de circulació tant de cotxes com de camions de la N-340 podrien arribar a augmentar de forma exponencial i, per tant, també creixerien els col.lapses i els possibles accidents.

El Consell Comarcal de l'Alt Penedès està treballant en aquesta qüestió des de fa temps i el passat mes de juny es va presentar un estudi sobre el futur de de la N-340 al seu pas per la comarca. L'estudi preveu que la N-340 es converteixi, a la llarga, en una carretera d'àmbit estrictament comarcal que només utilitzin veïns i visitants puntuals de la demarcació, amb el condicionant, això sí, que el peatge de l'AP-7 hagi desaparegut.

Un dels municipis que més pateix la N-340 és Avinyonet del Penedès. El seu alcalde, Oriol de la Cruz, explica que “el tema de la variant de Vallirana és inacabable i ara sembla que no s'obrirà fins a finals del 2019 o principis del 2020, per tant estem encara parlant del llarg termini. La concessió de l'AP-7 s'acaba el 2020 i no fa falta ser massa espavilat per a adonar-se que, potser, les dues coses van molt lligades”.

L'exemple dels Monjos

De la Cruz també recorda que “el Govern de la Generalitat està treballant en el tema de la vinyeta que farà possible l'eliminació dels peatges i, per tant, quan la variant de Vallirana entri en funcionament és de preveure que l'AP-7 ja complirà la seva funció de via ràpida per cotxes i camions i la N-340 serà el vial comarcal que tots desitgem”.

L'alcalde posa com exemple l'antiga N-340 al seu pas per l'interior del nucli urbà de Santa Maragrida i Els Monjos com el tipus de via que els municipis penedesencs volen que es converteixi la carretera en tot el seu recorregut comarcal. Als Monjos, el vell traçat de la N-340 és avui en dia un carrer de trànsit regulat amb abundant activitat comercial i de restauració. La variant que passa per les afores del municipi va posar el punt i final en el seu dia a un altre greu problema.

L'estudi que està duent a terme el Consell Comarcal sobre el futur de la N-340 arriba en un moment en que els veïns de Subirats han iniciat una intensa campanya de reivindidació de la construcció de dues rotondes al pas pel seu terme municipal que permeti reduir la perillositat de les interseccions de la N-340 amb les carreteres que comuniquen amb Sant Pau d'Ordal i Sant Sadurní d'Anoia.