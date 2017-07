El nou espai d'esbarjo per a gossos de Vilanova, a la plaça Eduard Maristany

El nou espai d'esbarjo per a gossos de Vilanova estarà situat a la plaça Eduard Maristany, just davant de l'estació, un indret escollit pel govern local en ser "cèntric i no estar envoltat de veïns", segons el regidor de Medi Ambient, Gerard Llobet. El proper dilluns 17 de juliol començaran les obres amb la previsió que finalitzin la mateixa setmana. L'espai, amb un cost de 12.000 euros, ocuparà el terreny on havia funcionat l'aparcament municipal de bicicletes i comptarà amb un tancament, mobiliari urbà i abeuradors per a gossos. La intenció és que comenci a funcionar a finals de mes, segons ha explicat Llobet en una roda de premsa aquest dimarts al matí. L'Ajuntament mantindrà el parc infantil que es troba a l'altra costat de la plaça.

La nova zona destinada als gossos sera la tercera d'aquestes característiques de què disposa la ciutat, tenint en compte que ja funcionen altres dues al parc de la Torre d'Enveja i al parc de Baix-a-mar. L'Ajuntament preveu realitzar millores a ambdós espais enguany, seguint el model que s'implantarà a la plaça Eduard Maristany, i invertint-hi un total de 8.000 euros. El responsable de Medi Ambient ha apuntat que l'any vinent entrarà en funcionament un quart espai que donarà servei a la zona de la Geltrú i la Bòbila, i que estarà ubicat en un solar municipal.

Gerard Llobet ha apuntat que l'ampliació i millora d'espais per a cans era una de les accions pendents que estan incloses al pla de mandat, i ha recordat que no es tracta de "pipicans", si no de "zones d'esbarjo". En aquest sentit, el regidor ha recordat que l'Ajuntament seguirà treballant perquè hi hagi una "tinença responsable" d'animals.