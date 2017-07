La permanent provisionalitat de l'estació de tren de Vilafranca provoca inquietud als usuaris i a les entitats

L'estació de Renfe de Vilafranca segueix sense estar definitivament acabada i aquesta circumstància provoca que s'hi generin problemes i deficiències de forma continuada que acaben recpercutint en la qualitat del servei. Els usuaris i diverses entitats de la comarca han manifestat de manera reiterada les seves queixes, però, de moment, no hi ha cap previsió hque faci preveure un canvi d'escenari a curt termini.

L'estació vilafranquina es va reformar coincidint amb les obres de l'AVE, però diversos aspectes del projecte van quedar pendents. No hi ha les previstes escales mecàniques, les andanes són fosques i amb nul.la comoditat per a les persones que s'hi esperen, els dies de pluja s'inunda la part més elevada que dona accés a les dues vies i tampoc hi ha cap sistema de control d'entrada i sortida dels usuaris tal i com ja existeix a la major part de baixadors de la xarxa de Rodalies.

Des de la secció comarcal de la plataforma Promoció del Transport Públic han tornat a denunciar que, en cas d'emergència, el sistema d'evacuació de l'estació presenta carències. A l'andana direcció Barcelona, per exemple, els problemes per evacuar la gent serien més greus que no pas a l'andana en direcció Tarragona on hi ha més escapatòries.

Les dues principals estacions de Renfe a l'Alt Penedès, la de Vilafranca i la de Sant Sadurní d'Anoia, són, curiosament, les que més problemes presenten. Renfe està duent a terme actualment la reforma del baixador de Lavern-Subirats, però els dos principals municipis de la comarca segueixen esperant una solució que es demora massa.

Al respecte del baixador vilafranquí, els usuaris han expressat de manera reiterada el seu malestar. Joan Valls, un viatger de la mateixa capital penedesenca que es desplaça a diari fins Barcelona per qüestions laborals, assenyala que “ja estem acostumats a les deficiències de l'estació, però la veritat és que fa pena que una ciutat com la nostra no sigui tinguda en compte”.