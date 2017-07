El nou pont aeri d'Iberia i Vueling comença a operar aquest dimecres 19 de juliol

El nou pont aeri entre Barcelona i Madrid començarà a operar aquest dimecres 19 de juliol amb 26 vols diaris per sentit oferts a partir d'un acord entre Iberia i Vueling. El pont aeri oferirà vols entre el Prat i Barajas cada 15-30 minuts en les hores punta i cada hora durant la resta del dia. Iberia recorda que la nova oferta del pont aeri manté tots els "avantatges" actuals i permetrà que sigui més fàcil poder "arribar i volar". Una de les millores que permetrà la nova oferta és la possibilitat de reservar plaça, cosa que permetrà la convivència entre la línia de bitllets oberts i la de bitllets amb reserva. Iberia també informa que aquest nous bitllets amb reserva tindran la mateixa flexibilitat que els bitllets oberts i per tant es podran canviar ''tantes vegades com desitgi'' l'usuari ''i sense cap cost''.

A partir de l'entrada en vigor d'aquestes novetats, les gestions relacionades amb el pont aeri es podran realitzar des del web de la companyia i l'aplicació d'Iberia. Una altra de les novetats és que en el moment que es compri el bitllet, i dins de les 24 hores abans del vol, l'usuari podran imprimir també la targeta d'embarcament.

Les 16 freqüències d'Iberia entre Madrid i Barcelona se sumaran a les 10 de Vueling per al nou servei de pont aeri. Així, els clients del podran utilitzar també, si així ho trien, els vols de Vueling, amb tots els beneficis propis del pont aeri operat tradicionalment per Iberia, gràcies a l'acord entre les dues aerolínies del grup IAG.

Segons Iberia, el reforç del servei del pont aeri té com a objectiu competir amb el servei ferroviari d'alta velocitat operat per Renfe a través de l'AVE. El pont aeri oferirà 26 freqüències diàries amb un temps estimat de 1:15 hores i sense tràmits a l'aeroport ("de casa a l'avió"), enfront de les 18 freqüències de l'AVE i les seves menys de 3:00 hores de trajecte.