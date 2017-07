El CAAD Penedès troba llar per a una quarantena de gossos i gats veterans

El Centre d’Acollida d’Animals Domèstics (CAAD) de la Mancomunitat Penedès Garraf ha fet públiques les xifres d’animals adoptats al llarg de la campanya “100peluts100famílies” que va posar en marxa el mes de març d’enguany. Tot i que inicialment es va preveure una durada de 3 mesos, el degoteig constant d’adopcions va fer ampliar el termini fins a finals de juny.



Així, al llarg d’aquests 4 mesos s’ha aconseguit l’adopció de 42 gossos i gats dels quals 26 formaven part dels animals promocionats per la campanya. Els 16 restants han estat animals que, tot i no estar inclosos en la selecció, compartien el fet de portar més de 3 anys al centre. Respecte a la seva tipologia, s’han adoptat 35 gossos i 7 gats, majoritàriament sèniors i en alguns casos amb malalties cròniques.



Gràcies a la campanya també s’ha aconseguit donar més visibilitat al centre, augmentant el nombre de visites de persones interessades en adoptar un gos o un gat. Per aquest motiu, en el que portem de 2017 i fins al mes de juny, s’han realitzat un total de 234 adopcions, el que suposa un augment del 37,64 % respecte el mateix període de l’any passat. També com a conseqüència de la campanya, s’han ampliat els contactes i les col·laboracions amb entitats animalistes i proteccionistes per a la promoció de l’adopció nacional i internacional d’animals acollits al centre.



Sota el lema “Et necessitem”, la campanya ha tingut una presència important a les xarxes socials per a la col·laboració mantinguda amb l’associació VoluntaCAAD, però també s’ha pogut veure en carrers i establiments comercials gràcies a les banderoles publicitàries i als cartells promocionals, amb informació de cadascun dels candidats d’adopció, que s’han distribuït pels diferents municipis de l’Alt Penedès i el Garraf.



Tanmateix, el web 100peluts100families.cat seguirà actiu, oferint a totes les persones interessades la possibilitat d’adoptar algun dels animals de llarga estada que encara acull el CAAD Penedès.