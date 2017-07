Les tempestes descarreguen amb força al litoral i prelitoral del Penedès

Protecció Civil de la Generalitat manté l’Alerta del Pla especial d’emergències per inundacions a Catalunya INUNCAT per les pluges que estan afectant ja aquesta tarda al sud i evolucionen cap el nord-est.



Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), s’amplia la probabilitat de les tempestes més fortes a tot el litoral i a comarques del nord-est. Les pluges estan afectant ara tot el litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona i ho fan amb fort vent que agreuja el risc.



Incidències

Hores d’ara el telèfon d’emergències 112 de Catalunya ha rebut 99 trucades relacionades amb incidències derivades de les pluges. D’aquestes trucades s’han passat 40 avisos als Bombers de la Generalitat: 34 avisos a la demarcació de Tarragona i 6 avisos a les Terres de l’Ebre. La majoria dels avisos han estat arbres caiguts a la via, elements estructurals a punt de caure pel vent i alguna petita inundació de baixos.



Registres de precipitació:

Falset (Priorat): 23,5 l/m2 en 30 min.

Siurana (Priorat): 25,7 l/m2 en 30 min.

Vinyols i els Arcs (Baix Camp): 22,4 l/m2 en 30 min.

Riudoms (Baix Camp): 30,8 l/m2 en 30 min.

Horta de Sant Joan (Terra Alta): 21,3 l/m2 en 30 min.

Coincidint amb la gran mobilitat a les carreteres catalanes prevista per aquesta tarda de diumenge, Protecció Civil recomana extremar les precaucions en la conducció. No aparqueu vehicles en rieres o punts subterranis inundables, ni creueu rius o rieres si baixen amb aigua. Encara que sigui dins del vostre vehicle, podríeu ser arrossegats encara que no hi hagi gaire profunditat. Igualment, eviteu apropar-vos a les lleres de rius i rierols que poden recollir aigua caiguda conca amunt i poden créixer de forma sobtada.



Extremeu la precaució al medi natural i si us sorprèn la tempesta al bosc allunyeu - vos de rius i rieres i situeu-vos en zones elevades lluny d’objectes metàl·lics. Si us sorprèn a la platja sortiu del aigua immediatament pel risc de tempesta.