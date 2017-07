Entra en funcionament el nou espai per a gossos de la plaça Eduard Maristany de Vilanova

Avui ha entrat en funcionament l'espai per a gossos a la plaça Eduard Maristany, al costat de l'estació. Es tracta d'una zona de 600 metres quadrats, envoltada per una tanca, i amb mobiliari adient, com ara una font d'aigua especial pels animals.

Aquest és el tercer espai a la ciutat d'aquestes característiques. Pel regidor de Medi Ambient, Gerard Llobet, la voluntat és tenir una xarxa d'espais de lleure per a gossos que doni servei a tota la ciutat. Llobet aposta perquè "entre tots ens dotem d'una ciutat més cívica, més responsable i que espais com aquest ens ajudin a assolir aquest objectiu".

Obertura espai per gossos 2Fins avui hi havia una zona per animals al parc de la Torre d'Enveja i una altra al parc de Baix-a-mar. El regidor de Medi Ambient ha explicat que l'any vinent es construirà un quart parc de lleure per a gossos a la Geltrú. "Aquest any també millorarem el del barri de mar, i el de Sant Joan, en col·laboració amb els usuaris, farem una divisió per evitar petits conflictes amb animals de mides diferents, per afavorir una bona convivència".



Les zones de lleure per a gossos són espais on els propietaris dels animals tenen les mateixes obligacions que a la resta de la ciutat, com ara recollir les defecacions, però els gossos poden anar sense lligar.

Obertura espai per gossos 1En la ubicació d'aquesta zona s'ha buscat que fos una àrea sense veïnat pròxim, amb un espai d'ombra, i que es permetés seguir utilitzant la plaça per altres usos com els jocs infantils i el passeig.