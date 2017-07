Prova pilot a la plaça de Soler i Carbonell per eradicar la plaga de caparreta blanca de l'arbrat

El Servei de Jardineria de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha realitzat a primera hora d'aquest dimecres una prova pilot consistent a aplicar un tractament fitosanitari per eradicar la plaga de caparreta blanca de l'arbrat que hi ha a la plaça de Soler i Carbonell.

En primer terme el personal del servei ha ruixat amb aigua els tronc dels arbres, de l'espècie Mimosa de Constantinopla (Albizia julibrissin), amb l'objectiu de desenganxar els insectes del tronc i facilitar que el tractament sigui més efectiu. Posteriorment, mitjançant el mètode d'endoteràpia, que utilitza una xeringa per introduir el producte fitosanitari a l'arbre que després serà transportat pels seus vasos conductors de sava des de l'arrel a les fulles, s'ha procedit a aplicar el tractament. Tot i que els resultats no són immediats, des de la Regidoria de Serveis Viaris hi ha constància que aquest mètode i tractament ha estat exitòs en el cas de plagues de pugó i psyl·la. Tècnics del Servei de Jardineria, a més, s'han decidit a fer aquesta prova pilot en l'arbrat de la plaça de Soler i Carbonell pel fet que són pocs exemplars els que cal tractar i també perquè la plaga en qüestió, caparreta blanca, és un insecte que es protegeix fisiològicament davant dels productes ruixats, per la qual cosa els tractaments convencionals no tenen els resultats desitjats.

Si el tractament és un èxit, la prova pilot que es realitza a l'arbrat de la plaça de Soler i Carbonell, s'estendrà a d'altres indrets on hi hagi arbrat afectat per aquest paràsit.