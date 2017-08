Protecció Civil alerta del risc de xàfecs intensos i inundacions aquesta nit

Protecció Civil de la Generalitat ha posat en prealerta el Pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya INUNCAT per les previsions meteorològiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i les afectacions que es preveu que se'n puguin derivar. Es preveu que durant la propera matinada i el matí de demà dimarts es podran produir xàfecs intensos que aniran acompanyats localment de tempesta.

Les pluges podran superar el llindar d'intensitat de 20 l/m2 en 30 min. Trobareu els consells de Protecció Civil davant les fortes pluges interior.gencat.cat/inundacions

Pluja

En el cas de pluja s'ha de tenir en compte les següents recomanacions:

- Extremar les precaucions, reduir la velocitat, augmentar la distància de seguretat... ja que la calçada està molla i augmentar el perill d'accident.

- En caure les primeres gotes la calçada es fa summament lliscant, per tant cal extremar les precaucions.

- Augmentar la distància de seguretat per tenir més espai de frenada.

- Reduir la velocitat en revolts i paviments empedrats, asfalt brillant i capes o bassals d'aigua, fang o fulles caigudes... Amb això evitem fenòmens com l'aiguaplaning.

- En cas de patir aiguaplaning: no s'ha de frenar ni accelerar, el millor remei per no trobar-s'hi és moderar la velocitat.

- Frenar amb suavitat i antelació per no bloquejar les rodes.

- Comprovar durant la marxa si els frens responen i al mateix temps eixuguem la humitat que puguin i tenir i recuperem la seva eficàcia.

- En cas d'haver de travessar un bassal gran: circular amb primera, lentament i un cop passat comprovar l'eficàcia dels frens.

- En cas de pluja torrencial: cal estacionar amb un lloc segur i mantenir encesos els llums.