El Vendrell enviarà advertiments i reforçarà els controls per a un bon ús de les illes de contenidors

Després de recollir informació de l’empresa de la recollida de residus, s’ha constatat que la presència de bosses de brossa i altres objectes de rebuig al voltant de les illes de contenidors a l’avinguda Palfuriana es deu al fet que hi ha establiments de restauració que no fan la recollida de residus porta a porta, que s’ha iniciat aquest estiu com a prova pilot a les platges del Vendrell.



Després d’una campanya comunicativa prèvia i continuada en la posada en funcionament d’aquest nou servei, i comprovant que hi ha establiments que no actuen correctament, la Regidoria de Residus tornarà a enviar una carta i, en aquest cas, s’advertirà que el fet de dipositar la brossa generada per l’activitat de restauració a les illes de contenidors suposa un incompliment de les normes del servei i de l’Ordenança de Convivència i Civisme, la qual cosa pot comportar sancions de 3.000 euros. Cal dir que durant els controls que s’han fet des del començament del servei, ja s’ha iniciat algun expedient sancionador per una mala gestió de residus.



D’altra banda, no hi ha una manca de freqüència de buidatge dels contenidors, ja que, en altres casos també s’ha detectat que hi ha brossa a l’exterior quan hi ha contenidors que no estan plens. El regidor de Residus, Ferran Trillas, ha explicat que “s’ha reforçat la vigilància policial i s’estan estudiant altres mètodes de control en aquells punts més conflictius perquè es faci un bon ús de les illes de contenidors”.



Sobre un contenidor amb el pedal trencat, s’ha rebut informació de l’empresa de la recollida de residus que el pedal d’aquest contenidor s’ha canviat fins a catorze vegades aquesta temporada d’estiu. El seu trencament continuat pot ser degut a un mal ús que se’n fa, probablement per haver estar obert amb els dos peus i suportar el pes d’una persona que mira el seu interior per si pot aprofitar alguna deixalla.



Respecte a una illa de contenidors soterrats del c/ Indústria en què també s’hi ha acumulat brossa al seu voltant, des de l’empresa de la recollida de residus també s’ha informat que la freqüència de la recollida del rebuig és diària. La incidència del passat diumenge es va produir perquè una de les boques va quedar bloquejada per una bossa de brossa de grans dimensions i, tot i havent-hi una altra boca on s’hi podien abocar les bosses, alguns ciutadans van optar per deixar-les a l’exterior. Sobre la presència de rates, la Regidoria de Medi Ambient ha ordenat a l’empresa encarregada del control de plagues que faci una inspecció a la zona i que hi apliqui el tractament corresponent.



La setmana passada, el regidor de Residus, Ferran Trillas, en declaracions a RTV el Vendrell, ja va expressar la preocupació que hi ha per l’elevat nombre d’actes incívics vinculats a la recollida d’escombraries que s’accentua, encara més, durant els mesos d’estiu, sobretot als barris marítims.