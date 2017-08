Canyelles recorda l’obligatorietat dels propietaris de mantenir en condicions els terrenys

L’Ajuntament de Canyelles està treballant intensament per mantenir netes les parcel·les no edificables que hi ha a tots els sectors del municipi, com a mesura preventiva d’incendis forestals i per evitar problemes de salubritat.

Mantenir-les netes i en condicions òptimes és una obligació que els seus propietaris han de complir, d’acord amb la legislació vigent. I ho han de fer i comunicar al Consistori abans del 15 de juny de cada any, quan ja ha començat el període de màxim risc d’incendi. Una vegada transcorregut aquest termini, l’Ajuntament es reserva el dret, prèvia inspecció i notificació, de procedir a la neteja subsidiària de les parcel·les, i passar posteriorment el càrrec al seu propietari, tal i com marca l’ordenança fiscal número 21 vigent al municipi.

La neteja de les parcel·les és una problemàtica que el Consistori tracta amb un especial interès. S’ha incrementat la vigilància que es fa a tot el terme amb l’objectiu de detectar de forma preventiva aquells espais amb un major risc. L’Ajuntament fa una crida constant als propietaris de les parcel·les perquè es facin càrrec de la seva responsabilitat de tenir-les en les condicions i facin neteges periòdiques, ja que l’incompliment pot afectar seriosament els veïns i a tot el municipi. Quan no es fan aquestes neteges, l’Ajuntament pot actuar d’ofici, si detecta que hi ha una situació de perillositat. És per aquest motiu que l’Ajuntament està actuant de manera constant a totes les urbanitzacions, netejant els laterals d’aquestes parcel·les buides i brutes, per mantenir el perímetre de seguretat amb les edificacions veïnes. Són actuacions que es fan un cop passat el termini voluntari perquè els veïns netegin les seves parcel·les i com a mesura de seguretat, ha assegurat l’alcaldessa del municipi Rosa Huguet.

En el cas que no s’acrediti la neteja en el termini indicat, l’Ajuntament aplicarà la taxa corresponent, en concepte de terrenys bruts i alhora entendrà que la propietat de la parcel·la s’acull al sistema de prevenció d’incendis i protecció de les persones i béns, establert a l’ordenança. Per tant, podrà ser objecte de neteja subsidiària, sent també càrrec de la propietat la taxa de prestació del servei de neteja de terrenys.

Responsabilitat dels propietaris

L’Ajuntament recorda la necessitat de fer les neteges periòdiques de les parcel·les i que la la responsabilitat és dels propietaris. Aquesta responsabilitat es concreta en l’obligatorietat de:

1.- Mantenir la vegetació interior de la parcel·la d'acord amb les condicions i especificacions que assenyala la legislació vigent en matèria de prevenció d'incendis forestals, que diu:

2. Mantenir la parcel·la neta de plagues d'insectes, de rosegadors o de qualsevol altre animal que pugui suposar un potencial problema sanitari.

3. No llençar o emmagatzemar residus sòlids o líquids, escombraries, deixalles, runes, terres o qualsevol altre tipus de materials o objectes no previstos en l'ús residencial de la parcel·la, si no és que estigui degudament equipada i específicament autoritzada per aquesta utilitat.

Esmentar també, que al municipi de Canyelles hi ha vigent l'Ordenança municipal de prestació del servei de neteja de parcel·les. L'Ordenança desenvolupa, al municipi de Canyelles, el Decret 123/2005, de mesures de prevenció d’incendis.

L'Ordenança regula la prestació del servei de prevenció d'incendis forestals, per part de l'Ajuntament. Aquest servei preveu la possible neteja subsidiària, a càrrec dels seus propietaris, d'aquelles parcel·les no edificades, de qualsevol nucli habitat del municipi, que incompleixin els requeriments de la legislació vigent cap als seus propietaris, sempre segons disponibilitats organitzatives i econòmiques municipals.