Sant Pere de Ribes subvencionarà les reformes d'interiors d'habitages

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes posa en marxa una nova convocatòria de subvencions destinades a petites reformes bàsiques en els habitatges per garantir les condicions de seguretat, higiene i habitabilitat mínimes. Les obres han de servir per incrementar l'autonomia i la qualitat de vida de les persones beneficiàries en els seus domicilis i per això estan adreçades a persones més grans de 65 anys i/o amb dificultats de mobilitat o amb risc d’exclusió social empadronades al municipi. Es prioritzaran els casos de sol·licitants majors de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran, persones que tinguin acreditada la condició de discapacitat o dependència, que pateixin dificultats funcionals i/o cognitives (amb informe mèdic) i persones amb pocs recursos econòmics.

El cost previst de l’arranjament que es podrà subvencionar íntegrament no podrà ser superior als 2.500 euros i estan contemplades les actuacions en banys (substitució de la banyera o dutxa, pavimentació antilliscant i d’altres adaptacions), en cuina (principalment pel canvi de placa de gas per d’altres sistemes), i generals (ampliació de passos, supressió de barreres arquitectòniques, renovació d’instal·lacions ens mal estat, etc.). En total, el Consistori hi destinarà 40.000 euros.

La presentació de sol·licituds es podrà fer de l’1 al 15 de setembre de 2017 omplint la instància que es facilitarà a les Oficines d’Atenció Ciutadana. Caldrà adjuntar, a més, el pressupost de l’arranjament emès per la empresa que el realitzarà. Tota la documentació a presentar i les bases estan disponibles a la pàgina web www.santperederibes.cat/municipi/serveissocials.

No podran accedir a la subvenció les persones que rebin ajuts destinats a la mateixa finalitat ni les que superin un topall d’ingressos mensual segons la unitat de convivència que va des dels 1.138,24 euros (per a persones que viuen soles) fins als 2.276,48 euros (per unitats familiars o de convivència de 4 membres o més).

Quant al pagament de la subvenció, les persones beneficiàries tenen fins el 30 de novembre per justificar l’arranjament amb la corresponent factura emesa per l’empresa que ha realitzat les obres. Un cop validada per l’Ajuntament, aquest procedirà a ingressar mitjançant transferència bancària l’import de la subvenció a l’empresa abans del 31 de desembre.