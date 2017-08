Un camp de treball internacional treballa a Vilanova en la rehabilitació natural del Turó del Sèu a l'Ortoll

Del 19 d'agost al 5 de setembre s'està realitzant a Vilanova i la Geltrú el primer Campus de treball Turó del Sèu, una iniciativa de Garraf Coopera i la plataforma en Defensa de l'Ortoll-Sant Gervasi que amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú du a terme treballs de rehabilitació i recuperació a la zona de l'Ortoll.

En el campus hi participen una vintena de joves d'arreu del món que juntament amb el voluntariat local desenvolupen treballs en grup de recuperació de l'espai natural i també d'arqueologia industrial, i és que en el terreny en el qual treballen, cedit en custòdia per l'Ajuntament de VNG a Garraf Coopera, hi havia una fàbrica de sèu, que dóna nom al terreny municipal de gairebé una hectàrea.

Teresa Cabañero, en nom de l'organització ha explicat que entre els treballs que s'estan realitzant hi ha "la reconstrucció de murs, la neteja i desbrossament del terreny, la cura de les plantes autòctones que han estat replantades i la recuperació del camí ramader de Marina que unia la localitat de Llívia, als Pirineus, amb el Penedès, passant per Vilanova i la Geltrú". Segons Teresa Cabañero, Garraf Coopera i la plataforma de Defensa de l'Ortoll-Sant Gervasi fa "sis anys que treballem per recuperar aquest camí ramader que està documentat des del segle XIII". En aquest sentit, Cabañero ha afirmat que "ha estat gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de VNG que s'ha donat un impuls a aquest camí de Marina".



Quant a la col·laboració municipal, el ple de l'Ajuntament va acordar fa uns mesos una aportació de 5.000 euros per tal de poder dur a terme el camp de treball i ha cedit l'equipament del Molí de Mar per poder fer l'estada dels participants del camp de treball. Sobre el valor d'aquesta zona de la ciutat, des de Garraf Coopera s'ha destacat que "és una de de les poques zones costaneres no urbanitzades que hi ha a Catalunya i encara s'hi poden trobar vestigis de mulasses i de l'activitat agrícola pròpia de la zona i que han estat abandonades des de fa uns 80 anys". Aquest espai que és públic, ha explicat el regidor d'Urbanisme i Medi Ambient, Gerard Llobet, "va ser cedit fa un parell d'anys en custòdia a l'entitat mitjançant un conveni de cessió amb l'objectiu de recuperar els camins, els marges i la vegetació autòctona". Així mateix, segons Gerard Llobet, quan "Garraf Coopera va presentar el projecte per fer el camp de treball, des de l'Ajuntament el vam estudiar i valorar i es va decidir donar-hi suport econòmic" i facilitar-ne l'organització cedint per a l'estància dels participants el Molí de Mar.

Per a Gerard Llobet la col·laboració establerta a través del conveni de cessió en custòdia d'aquest terreny de titularitat municipal permet que "en un espai on no s'hi feia res ara se li està donant valor amb una feina incipient que té moltes possibilitats i destinada a fer-ne una gestió forestal, ambiental i de protecció de l'entorn". Aquest projecte, ha continuat explicant el regidor Llobet "a llarg termini pot tenir un valor molt important pel territori i de moment ja s'ha creat una xarxa d'ajuntaments des de Santa Margarida a Llívia, passant per VNG, per crear una ruta que es pugui fer a peu, en bicicleta o cavall". Sobre aquesta qüestió, ha finalitzat el regidor de Medi Ambient, "a nivell comarcal s'ha sol·licitat uns fons FEDER per un import de mig milió d'euros que anirà destinat en part a un projecte de senyalització de rutes patrimonials i monumentals i també a la senyalització de l'anella blau-verda des del litoral a la Talaia el Montgrós". En total la inversió al territori serà d'un milió d'euros per diferents projectes ambientals ja que els fons FEDER subvencionen la meitat de la inversió total dels projectes a realitzar.

A banda de treballar en la recuperació ambiental, arqueològica i natural del Turó del Sèu, els integrants d'aquest primer camp de treball també coneixen la realitat de la capital del Garraf i el nostre patrimoni cultural i museístic. En aquest sentit, ja han realitzat diverses activitats com són visites als museus; sortides per conèixer l'entorn i assistència al concerts del cicle Aclústics a la platja de Ribes Roges.

Així mateix, dimarts al matí el grup va realitzar una dinàmica de grup al Molí de Mar per treballar diverses competències com la sociabilització, l'escolta activa i la comunicació. Mentre que al migdia els integrants del camp de treball van ser rebuts al Saló de Plens de l'Ajuntament de VNG pel primer tinent d'alcaldia i regidor de Promoció Econòmica, Nvisita ortoll 3ova Governança i Comunicació, Juan Luís Ruiz i pel quart tinent d'alcaldia i regidor d'Urbanisme i Medi Ambient, Gerard Llobet. Aquest últim, a més, dimecres al matí va ser al Turó de la Sèu per conèixer de primera mà la tasca que du a terme aquest grup de treball internacional.

Entre els joves que participen de la primera edició del campus hi ha diferents procedències com ara Mèxic, Hongria, Suècia, Rússia, Itàlia, Txèquia i Holanda, entre d'altres països.