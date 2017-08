El Penedès supera la xifra de 285 urbanitzacions i entitats de població repartides pel territori

L'Alt i el Baix Penedès i el Garraf són tres de les comarques de Catalunya amb la població més dispersada pel territori. En l'últim any s'ha arribat ja a la xifra de 285 urbanitzacions i petites entitats de població depenenents dels 36 municipis penedesencs (23 de l'Alt Penedès i 13 del Baix Penedès) i dels 6 garrafencs. Aquesta dispersió dificulta molt el dia a dia i genera problemes per a la prestació dels diferents serveis públics requerits.

L'Alt Penedès té, segons el darrer cens, 162 entitats de població i urbanitzacions en el seu territori. Castellví de la Marca, Font-rubí i Subirats, amb 15 cadascun, són els tres municipis amb més nuclis habitats en els respectius termes. Per darrera s'hi situen Castellet i la Gornal (11), Torrelavit (10), Pontons (10), Avinyonet (9), Torrelles de Foix (9), Mediona (8) i Olèrdola (8).

Cobrir les creixents necessitats de transport públic i transport escolar, seguretat o recollida de residus són algunes de les dificultats que tant els ajuntaments com el Consell Comarcal tracten de solventar. Una de les queixes dels veïns d'alguns municipis, per exemple, fa referència explícita a la manca de transport escolar per a desplaçar-se per a l'interior d'un mateix municipi malgrat que els nuclis de població estiguin allunyats diversos quilòmetres de l'escola a la que van els nens i nenes.

Pel que fa a la seguretat només pobles grans, com és el cas de Santa Margarida i Els Monjos o Sant Sadurní d'Anoia, disposen d'un cos de Policia Municipal que permet fer una vigilància continua dels nuclis més allunyats dels casc urbà. La resta de casos són els Mossos d'Esquadra els que vetllen per la seguretat dels veïns.

Urbanitzacions amb pocs serveis

Al Baix Penedès el número de nuclis de població i urbanitzacions és de 62 repartits en els 13 municipis amb la Juncosa del Montmell al capdavant amb 10 seguit de Sant Jaume dels Domenys (9), La Bisbal del Penedès (8), Albinyana (6), Santa Oliva (6) i el mateix Vendrell (6). En el cas baixpenedesenc destaca, en especial, la proliferació d'urbanitzacions que van fundar-se i créixer a les décades dels 60 i els 70 i que han patit mancances de serveis des de gairebé sempre.

Al Garraf, la xifra se situa actualment en les 35 urbanitzacions i entitats de població. Al capdavant no només del Garraf sino de les tres comarques hi trobem Sant Pere de Ribes amb 17 nuclis a l'interior del terme municipal, seguit de Canyelles (8) i Olivella (6). En el cas de Canyelles la urbanització Califòrnia, amb un cens de 1.048 habitants, té gairebé el mateix padró que el poble principal (1.129) i a Olivella ja és prou conegut que el nucli antic només té al voltant de 330 habitamts i, en canvi, en les sis urbanitzacions del terme hi viuen 3.300 persones.

A Sant Pere de Ribes a Vallpineda i a Mas d'En Serra hi resideixen 1.200 persones i a la major part de la resta de nuclis el cens ronda els 300 habitants. Tot plegat converteix el Penedès i el Garraf en una de les àrees de Catalunya de més difícil gestió per part de les administracions públiques.