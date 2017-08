Alliberen set rapinyaires en caixes niu de Canyelles

Un total de set xots han estat alliberats aquest dijous a Canyelles dins del programa de reintroducció a la natura de diferents aus i animals, que es desenvolupa al llarg de tot l’any. L’alliberament el fa l’associació local de voluntaris Alytes, en col·laboració amb l’organització Còbit, de Recerca i Estudi de Natura al Foix, el Gaià i l’Anoia i el Parc del Foix. Els animals alliberats procedeixen del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrusa, de la Generalitat de Catalunya. Aquest és el primer alliberament de xots que es fa enguany al municipi, tot i que n’hi ha previstos de nous per aquestes pròximes setmanes.

Els animals es deixen en caixes-niu que hi ha en diversos punts del municipi. Els xots són animals migradors i l’objectiu és que tinguin un punt de referència on tornar la primavera que ve, un cop tornin de l’Àfrica que és on marxen ara per passar l’hivern. Es busca que recordin on tenen opcions per niar. Es deixen en caixes-niu perquè els boscos que ens envolten són molt joves i manquen de forats naturals on tirar endavant els seus polls.

La major part dels ocells alliberats són joves, nascuts aquest mateix any, que han estat trobats per persones al bosc, fora del niu, i que amb molt bona voluntat els han portat als agents rurals perquè se’n facin càrrec. Això no obstant, és important saber que qualsevol cria d’animal que es troba a la natura, en la majoria dels casos, té els seus pares a prop per cuidar-los i alimentar-los. Si els apartem dels progenitors i els portem a un centre d’acollida, les seves possibilitats de sobreviure es redueixen considerablement, ja que en condicions normals, són els seus pares els que els ensenyen a buscar el menjar, caçar i reconèixer els seus depredadors.

El xot (otus scops) és el rapinyaire nocturn més petit que hi ha al nostre país. S’alimenta d’insectes i d’algun ratolinet o musaranya. Ens visita cada primavera i torna a marxa cap al setembre. És un ocell migrador que passa els mesos més freds al continent africà.

Observacions d’aus migratòries

D’altra banda, coincidint amb el final d’estiu i l’inici de la tardor, el Parc del Foix acull un altre cicle d’observacions de migracions d’ocells. El programa l’organitza Còbit i també hi col·laboren els voluntaris d’Alytes en el cas de Canyelles. Aquestes observacions es fan entre el 26 de juliol i el 21 d’octubre en diversos punts del parc del Foix. I el Turó de les Tres Partions, a la Serralada del Pic de l’Àliga n’és un. Aquestes jornades d’observació són gratuïtes i obertes a tothom. La propera observació està programada per al 9 de setembre.