Endesa renova 4 quilòmetres d'una línia elèctrica de mitjana tensió de Vilanova

Endesa ha finalitzat recentment els treballs per a renovar tecnològicament una línia elèctrica de mitjana tensió de la comarca del Garraf amb l’objectiu de millorar i incrementar la qualitat del subministrament a més de 7.500 clients repartits entre els municipis de Vilanova i la Geltrú i Cubelles.



L’actuació, que ha tingut una inversió de 32.000 euros, aportats íntegrament per la Companyia, ha consistit a remodelar una xarxa històrica de Vilanova i la Geltrú, ubicada a la Ronda Ibèrica, la característica de la qual és que, per la mateixa estructura metàl·lica (en forma de pòrtics, disseny poc habitual a Catalunya) hi passen tres línies elèctriques diferents, totes de mitjana tensió. La intervenció ha consistit a substituir el cablejat aeri dels 3 circuits –que sumen en total gairebé quatre quilòmetres de longitud- i que eren de coure, per un nou d’alumini, amb una secció el triple de capacitat, la qual cosa permet repartir millor la càrrega i distribuir més energia per la mateixa infraestructura, de manera que permet esponjar la xarxa i donar resposta no només a eventuals puntes de consum sinó atendre el creixement vegetatiu i les necessitats del mercat.



A més, la remodelació s’ha completat amb la impregnació dels 16 suports de l’estructura metàl·lica amb un líquid antioxidant, i la substitució de gairebé un centenar d’antics aïlladors de porcellana per uns nous de polimèrics, que estan fabricats a partir d’un compost a base de fibra de vidre i silicona i que aporten significatius avantatges respecte dels anteriors. En concret tenen un pes més lleuger i major resistència a les inclemències meteorològiques com la calamarsa, les pedregades, o les descàrregues de llamps; o el vandalisme, com els trets dels caçadors.



Aquests treballs formen part dels plans d’actuació de la Companyia al Garraf per adequar les infraestructures de la comarca a les noves tecnologies i millorar la qualitat del servei als seus clients.