Protecció Civil alerta davant la previsió de pluges intenses demà al Penedès

Protecció Civil de la Generalitat ha activat en Alerta el pla d’emergències per inundacions a Catalunya INUNCAT per la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya SMC de pluges intenses demà dijous que poden ser generalitzades al litoral de Barcelona des del matí. L'episodi afectará també les comarques de l'interior de Barcelona, del litoral de Tarragona i a les de Girona. Es poden produir incidències localment per acumulació d'aigua en zones urbanes i amb el pas de les hores es pot produir l'increment de rius i rieres.



El Servei Meteorològic preveu que les precipitacions puguin superar la intensitat de 20 l/m2 en 30 minuts durant el dia, entre les 8h i les 20h. Per tant, es pot produir no només, xàfecs forts, sinó també una acumulació important d’aigua amb el pas de les hores. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i localment de pedra. A més, a les zones més afectades per la pluja intensa es podrien acumular més de 50 l/m2 en tot l’episodi.



Des de Protecció Civil de la Generalitat es recomana molta precaució a la ciutadania en la mobilitat a les carreteres i carrers de les ciutats més afectades, especialment a prop de rieres i rius, passos soterrats i zones inundables.

Abans de que comencin les pluges és recomanable que reviseu la teulada i mantingueu nets els baixants i desguassos d'aigua de pluja, especialment als patis o als terrats dels edificis, per evitar inundacions. En soterranis i locals amb possibilitats d'inundació, cal que prevegeu mesures de protecció. Cal també evitar aparcar els vehicles en les rieres, especialment a les zones properes a la desembocadura, on més cabal i amb més força es pot acumular.



Un cop comencin les pluges Protecció Civil de la Generalitat aconsella no romandre a prop de lleres, rius i guals i eviteu travessar rieres i torrents a les zones afectades perquè, encara que semblin portar poc cabal, aquest es pot incrementar de forma sobtada. Si les tempestes van acompanyades d’aparell elèctric, cal evitar situar-se sota els arbres o torres elèctriques. Extremeu les precaucions en les activitats a l’aire lliure en les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius.



Trobareu tots els consells de Protecció Civil de la Generalitat davant fortes pluges a interior.gencat.cat/inundacions i davant tempestes a interior.gencat.cat/tempestes. Podeu seguir l’evolució de l’episodi de pluges als comptes de twitter @emergenciescat i @meteocat