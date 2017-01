El doctor Alfons Malet, expert en al·lergologia des de fa més de 30 anys

Les al·lèrgies respiratòries, alimentàries, cutànies, a medicaments i a picades d'insectes poden empitjorar la qualitat de vida i suposar un greu perill per a la salut si no es tracten a temps. Per diagnosticar-les amb la màxima celeritat i oferir el tractament més adequat, el doctor Alfons Malet i Casajuana disposa de consulta al centre mèdic situat al carrer Cuba, 49 de Vilanova. El doctor Malet compta amb una àmplia trajectòria professional: llicenciat en Medicina i Cirurgia el 1976 i especialitzat en Pediatria i Al·lergologia els anys 1980 i 1984, actualment és director de la Unitat d'A·lèrgia i Immunologia Clínica del Centre Mèdic Teknon.

L'al·lèrgia és la reacció del sistema immunitari de l'organisme a substàncies inofensives com el pòl·len, els aliments, els àcars, etc. Es tracta, en definitiva, d'una hipersensibilitat que en molts casos es deu a la producció d'anticossos, i que ja afecta un 30% de la població espanyola. La desaparició de les malalties infeccioses al món occidental és un dels motius que, segons el doctor Malet, pot estar provocant aquest increment tant important, atès que, en no identificar substàncies externes com a virus, l'organisme tendeix a reconéixer més al·lèrgies. També existeixen factors genètics, però, a l'hora d'explicar el seu augment. “Una de les al·lèrgies que està creixent més a l'actualitat és la dels aliments. En els últims deu anys s'ha triplicat, i cada vegada n'hi ha més”, explica el metge. El peix, el marisc, els fruits secs, els fruits vermells, o l'ou són alguns dels aliments que poden provocar reaccions al·lèrgiques.

Els àcars, uns organismes microscòpics que habiten a les nostres llars, també provoquen símptomes d'al·lèrgia. El Garraf és “una zona molt acàrica”, segons el doctor Malet. Així, a la comarca hi ha “una prevalència altíssima” d'aquests organismes degut al clima humit i suau de la comarca. A més, el canvi climàtic, que unifica les temperatures durant tot l'any, contribueix a una major presència d'àcars i de pòl·len, fent que la simptomatologia de les al·lèrgies duri pràcticament les quatre estacions de l'any.

A banda de les al·lèrgies respiratòries, que produeixen asma i rinitis al·lèrgica, i les al·lèrgies a aliments, també existeixen les al·lèrgies a medicaments, que poden tenier efectes molt greus en la salut, arribant a produir un shock anafilàctic. D'altra banda, també es donen casos d'al·lèrgies a picades d'himenòpters, especialment de vespes i abelles. Així mateix, també està incrementant el nombre d'al·lèrgies de contacte, degut especiament als components dels cosmètics o al contacte amb metalls com el níquel, o materials com el làtex. Aquest fenomen provoca dermatitis o eccema atòpic, una malaltia inflamatòria crònica a la pell.

El doctor Malet destaca que a nivell mundial existeixen més de 3.000 substàncies que provoquen al·lèrgies. Per realitzar la diagnosi del pacient que pateix la simptomatologia, cal practicar proves cutànies amb la tècnica del “prick”, introduint a la pell una petita quantitat de l'al·lèrgen. “La tècnica és totalment indolora i permet testar vint o més al·lèrgens en cada sessió”, explica el metge. Les analítiques permeten confirmar la diagnosi mitjançant tècniques de biologia molecular, i ajuden a identificar si es produeixen reaccions creuades entre diferents substàncies.

Segons el doctor Malet, detectar una al·lèrgia a temps és molt important per evitar que les reaccions “siguin cada cop més greus”. “Les malalties es cronifiquen i la qualitat de vida no és bona”, sosté. Per això és essencial “prevenir” i prendre mesures perquè la sintomatologia de les al·lèrgies pugui estar sota control al llarg de tota la vida.



Dr. Alfons Malet i Casajuana

Al·lergologia

C/ Cuba, 49

08800 Vilanova i la Geltrú

93 893 37 66

www.alergo.com