Els últims dies de Casa Andreu, un referent del comerç de Vilanova

El 24 d’agost de 2017 marcarà un abans i un després per a totes aquelles persones que, quan volen comprar música, pensen en la Casa Andreu de Vilanova. Després de 58 anys de recorregut, l’última botiga de discos de la zona Penedès – Garraf tanca per la jubilació dels seus propietaris, Xavier Andreu i Metxita Saburit.

Era l’any 1991 quan en Xavier i la Metxita es van posar al capdavant del negoci familiar. El 1959, els pares d’en Xavier, Pau Andreu i Rosa Ricart, van decidir iniciar-se en el món del comerç amb la botiga d' "Artículos para el bebé i menaje del hogar”, que progressivament i, cap els anys 60, va acabar sent una botiga de cassets i vinils.

Des d’aleshores, els discos i la música en sí han estat la base del seu comerç, però l’evolució del mercat i la voluntat de sobreviure a la crisi van anar remodelant Casa Andreu. La crisi al sector musical va començar l’any 2003 i es va anar accentuant fins a l’esclat de la crisi global de 2008. Des d'aquell moment, les vendes han caigut fins a un 25%: “Vam començar amb pel·lícules i després, auriculars, samarretes, i tota mena de marxandatge... Això ens ha fet anar tirant”, explica Metxita Saburit.

El motiu principal del tancament de la botiga ha estat la jubilació de tots dos, però també aquesta dificultat en les vendes i el fet de ser un sector molt colpejat per l’intrusisme de la pirateria. Això també ha fet impossible el traspàs del negoci tal qual es coneix ara: “No hem buscat l'opció que una altra persona seguís amb el negoci perquè ens ha semblat que seguir amb la música era una cosa molt complicada. Si totes les botigues han anat tancant i només quedàvem nosaltres... per alguna cosa és”, destaca Xavier Andreu.

La botiga ha estat oferint tot tipus de marxandatge i una gran varietat musical amb descomptes i importants ofertes des de fa dos mesos. Ara, a partir del 2 de juliol, comencen la liquidació total, on els articles estaran rebaixats a més de la meitat del seu preu inicial.

Tant en Xavier com la Metxita estan molt agraïts per la reacció que ha tingut la ciutadania davant la notícia de la seva jubilació. Estan contents pel tracte familiar i proper que han donat i també han rebut de vilanovins, clients de pobles veïns i estrangers que entraven a la seva botiga. Els sap greu saber que tanca l’últim establiment musical de la zona, que va rebre el Premi a la Trajectòria la Nit del Turisme i el Comerç del 2016. Ara, en Xavier i la Metxita podran gaudir de les vacances junts que no tenen des que van començar a dedicar la seva vida a Casa Andreu.

El 24 d’agost, en Xavier Andreu i la Metxita Saburit conviden a tots aquells amants de la música a acomiadar-se de Casa Andreu arriant la persiana junts per últim cop d'aquest referent del comerç vilanoví.