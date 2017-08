Torna La Verema del Cava, tot un mes d'enoturisme al Penedès

Dotze selectes cellers s’han tornat a agrupar durant l’època de verema per oferir experiències ben originals, tant de dia com ja entrat el capvespre. El projecte, organitzat per l’Institut del Cava, fomenta l’enoturisme en una època tan assenyalada i ho fa amb propostes suggerents que busquen satisfer tots els gustos. Els dissabtes i diumenges del mes de setembre, la segona edició de La Verema del Cava s’expandirà per tota la comarca penedesenca i ho farà a cellers de la talla d’Agustí Torelló Mata, Codorníu, Freixenet, Giró Ribot, Gramona, Juvé & Camps, Llopart, Mestres, Segura Viudas, Sumarroca, Torelló i Vilarnau.



El programa inclou experiències lúdiques molt diverses vinculades a l’enoturisme i pensades per a públics reduïts: un safari fotogràfic al cor del Penedès, una sortida amb bicicletes per les vinyes, trepitjada de raïms com es feia antigament, un sopar entre ceps amb contemplació d’estrelles, esmorzars de pagès, observació de la fauna que habita el territori, viatges amb carruatges i cavalls per entendre com era la verema dels nostres avis o un recorregut per les vinyes en plena posta de sol. Per a públic familiar, però també per a parelles i grups d’amics, La Verema del Cava mostra que l’oferta enoturística es pot adaptar als diferents perfils de públics.



Per enriquir aquestes activitats, els visitants podran arrodonir el dia amb un maridatge gastronòmic de nivell: els Menús de La Verema del Cava, oferts per un grup de restaurants ubicats al Penedès que han preparat una oferta culinària per a ser maridada amb Caves. Per aquells que vinguin de més lluny, les Masies del Penedès s’adhereixen al projecte oferint allotjaments singulars a plena natura.



La Verema del Cava va tenir més de 700 participants en la seva primera edició i va obtenir el Premi al Millor Projecte Interempresarial. El projecte ratifica, en aquesta segona edició, l’aposta dels cellers per treballar l’enoturisme i permetre als visitants experimentar i conèixer de primera mà l’entorn on neix i s’elabora el Cava.

PROGRAMA - LA VEREMA DEL CAVA:

2 SETEMBRE

10:00H LLOPART - Llopart et transporta a la verema del 1887

10:00H TORELLÓ - La Via Augusta entre fauna i Cava

10:30H FREIXENET - A la vinya en família!

3 SETEMBRE

10:30H SEGURA VIUDAS - Les papallones de la verema

10 SETEMBRE

11:00H SUMARROCA - La màgia de la verema & vermut entre les vinyes

16 SETEMBRE

10:00H JUVÉ & CAMPS - La verema sobre rodes

11:00H MESTRES - Taller d’aromes i sensacions

21:00H GIRÓ RIBOT - Les estrelles de la verema

17 SETEMBRE

11:00H AGUSTÍ TORELLÓ MATA - Safari fotogràfic al cor del Penedès

23 SETEMBRE

11:00H GRAMONA - La verema a la granja

21:00H VILARNAU - Festival d'estiu entre vinyes

30 SETEMBRE

12:15H CODORNIU - Sent, viu i tasta la nova Terrassa Anna

ACTIVITATS - LA VEREMA DEL CAVA



2 Setembre

FREIXENET - A la vinya en família!

Dia: Dissabte 2 de setembre

Horari: De 10:30h a 13:30h

Què no et pots perdre? Experimenta la verema en primera persona com mai abans. En un moment tan assenyalat de l’any, farem un recorregut per la vinya, aprenent del cicle del cep, descobrint l’entorn i les eines de camp originals. Caldrà que t’arremanguis i veremis amb afecte el raïm que més endavant es convertirà en cava. Després de treballar de valent i aprendre de viticultura, recuperarem forces amb un bon esmorzar de pagès a la vinya acompanyat de most i porrons amb Cava! Per entendre què passa després de collir el raïm, visitarem les Caves i gaudirem amb explicacions i jocs experimentals per als nens. Descobrirem plegats tot el procés d’elaboració i visitarem les zones modernes en un trenet elèctric; si en són de grans les Caves! Acabarem de la millor manera: brindant amb 2 copes de Cava pels adults i un got de most per als nens a la Sala de Degustació. Salut!

Preu: Adults: 25 € / Menors: 15€



LLOPART - Llopart et transporta a la verema del 1887

Dia: Dissabte 2 Setembre

Horari: Grup només adults: De 10:00h a 14:00h

Grup familiar: De 11:00h a 15:00h

Què no et pots perdre? Vine a conèixer com era la verema al 1887! Amb un barret de palla i un carro de cavalls passejarem per les vinyes de muntanya de Llopart. Descobrirem com era i és la nostra agricultura ecològica. T'ensenyarem les nostres barraques centenàries de pedra seca, veremaràs a l'antiga, premsaràs el teu raïm i et faràs el teu propi most... I és clar, gaudirem plegats d'un esmorzar de pagès únic davant unes immillorables vistes a les muntanyes de Montserrat. La família Llopart i els nostres pagesos i pageses volen que visquis una jornada memorable i et podem assegurar que així serà!

Preu: Adults: 54 € / Menors: 35 €

TORELLÓ - La Via Augusta entre fauna i Cava

Dia: Dissabte 2 Setembre

Horari: De 10:00 a 13:00h

Què no et pots perdre? La fauna del celler Torelló s’ha de viure en primera persona! La història ens ubica en plena Via Augusta, en un entorn de 135 hectàrees on la flora i la fauna en fan una clara presència amb la seva gran diversitat. Dedicats al cultiu de la vinya des de 1395 i elaborant Cava des de 1951, us convidem a viure el Jardí de la Finca Can Martí. Començarem amb un recorregut a peu ens farà viure de ben a prop la riquesa del entorn, entre macabeu, xarel·lo parellada, guineus, rossinyols i sargantanes. Tot seguit, viurem de ben a prop el moment àlgid de la verema. Després, catarem most en fermentació i visitarem el celler. I què millor que acabar amb música, gastronomia i Caves Reserva i Gran Reserva.

Preu: 30 €



3 Setembre

SEGURA VIUDAS - Les papallones de la verema

Dia: Diumenge 3 de Setembre

Hora: 10:30h

Què no et pots perdre? Sabies que les papallones són éssers fascinants? Vine a l’Heretat Segura Viudas i descobreix-ho amb els teus propis ulls. Començarem la jornada amb un esmorzar de pagès per llepar-te’n els dits. Tot seguit recorrerem l'entorn natural identificant les principals espècies de papallones que hi habiten. Ens ajudarà el nostre expert en natura i viticultura, que ens explicarà la relació estreta que hi ha entre el celler i la Societat Española d'Ornitologia (SEO-Birdlife). La jornada finalitzarà amb una trepitjada de raïm, tast del most i una visita a la recepció de verema per poder observar l’activitat que hi ha al celler aquestes setmanes. Un dia familiar a finals d’estiu que us farà volar la imaginació!

Preu: Adults: 30 € / Entre 9 i 17 anys: 10 € / Menors de 9 anys: Gratuït



10 Setembre

SUMARROCA - La màgia de la verema & vermut al mig de les vinyes

Dia: Diumenge 10 de Setembre

Horari: De 11:00 a 13:30h

Què no et pots perdre? Les experiències a Sumarroca són memorables. Porteu calçat còmode, perquè començarem visitant el celler on catareu el nou most i també podreu trepitjar raïms com es feia antigament. Mentre els grans visiten el celler, els més petits gaudiran d’una visita molt divertida impartida pel nostre personal especialitzat. Després anirem a les vinyes per descobrir-hi els misteris que amaga. Veureu com recullen el raïm i podreu provar les varietats que hi tenim plantades. Per acabar, un vermut de Cava al bell mig de la vinya!

Preu: 18 € / Nens de 4 a 14 anys: 15 €



16 Setembre

GIRÓ RIBOT – Les estrelles de la verema

Dia: Dissabte 16 de Setembre

Horari: 21:00h

Què no et pots perdre? Sopar entre vinyes i observació d'estrelles. Gaudirem d'un sopar gastronòmic a la fresca en un entorn únic, dins de la mateixa vinya que envolta el nostre celler, tot acompanyat dels nostres vins i Caves Giró Ribot. Un cop finalitzat el sopar, ens endinsarem en el món de l'astronomia tot descobrint, de les mans d'un expert, quines constel·lacions podem observar en època de verema al Penedès. Vine a Giró Ribot i gaudeix d'una nit única en un marc incomparable!

Preu: 40 €

JUVÉ & CAMPS - La verema sobre rodes

Dia: Dissabte 16 setembre

Horari: De 10:00h a 13:30h

Què no et pots perdre? Arriba la verema a Juvé & Camps. És el moment més esperat, l’hora de collir els fruits d’un any de dedicació i cura de les vinyes. La recollida manual del raïm és una pràctica que es manté des dels inicis del celler.Perquè volem que els nostres caves i vins ens expliquin la seva història al fil de la degustació. Vols formar part d’aquesta historia? En motiu de “La Verema del Cava”, farem un recorregut amb bicicleta elèctrica per les propietats de Juvé & Camps per conèixer de primera ma els diferents processos que garanteixen la màxima qualitat dels caves i vins. Al llarg del camí, gaudirem d’un bon esmorzar i farem un tast d’una selecció dels nostres elaborats. T’hi apuntes?

Nivell: Dificultat baixa

Preu: 30€ adult (bicicleta eléctrica) / 16€ nens (bicicleta convencional). Inclou lloguer de la bicicleta, visita guiada i esmorzar amb degustació de vins i caves. IVA inclòs.

MESTRES - Taller d’aromes i sensacions

Dia: Dissabte 16 de Setembre

Horari: De 11:00 a 12:30h

Què no et pots perdre? Et proposem un recorregut on el tast és el protagonista. Identificaràs les diferents fruites per detectar les peculiaritats de cada Cava, amb l’objectiu de trobar-hi olors i gustos a través de les sensacions aromàtiques i gustatives. Una experiència diferent amb un maridatge excel·lent dels nostres Caves més emblemàtics. Deixa't emportar pels misteris de l'olfacte i descobreix l'elegància i potencial dels nostres productes. Entrena el nas i prepara el paladar, perquè aquesta activitat serà irrepetible!

Preu: 15 €



17 Setembre

AGUSTÍ TORELLÓ MATA – Safari fotogràfic al cor del Penedès

Dia: Diumenge 17 de setembre

Horari: De 11:00h a 17:00h

Què no et pots perdre? Descobreix un Penedès increïble per captar amb la teva càmera! Una ruta que recupera l’antic camí dels molins paperers en un paisatge que combina la vida del riu amb les vinyes. Sortirem del Camí Ribalta on es troben les nostres Caves i caminarem fins a Torrelavit, on ens obriran les portes del Centre d’Interpretació de l’Aigua, que visitarem tot brindant amb una copa de Cava. Tornarem al celler i, mentre gaudim amb les vostres fotografies, tastarem el raïm i el most de cada varietat amb un aperitiu a l’ombra dels pins. Per acabar, què millor que fer-ho amb una fideuà maridada amb els nostres vins i Caves? Una activitat única que guardaràs a la memòria.

Preu: 38 €



23 Setembre

GRAMONA - La verema a la granja

Dia: Dissabte 23 de setembre

Horari: De 11:00 a 17:00h

Què no et pots perdre? Vine a conèixer amb nosaltres la nostra granja i descobreix de primera mà quina utilitat tenen els nostres animals. Retornarem als orígens i aprendrem la importància de tenir un subsòl viu i de mantenir l’autenticitat del nostre territori a través dels nostres Caves i vins. Entendrem el paper imprescindible que juguen ovelles, vaques i gallines a l’agricultura biodinàmica. Veurem també els nostres cavalls, que gràcies a la seva tasca de llaurar la terra eviten la compactació del terreny i permet obtenir sòls més esponjosos. Acabarem amb un dinar de pagès enmig de la vinya maridat amb els nostres vins i Caves! Et faltaran paraules per descriure una experiència tan singular.

Preu: 65 €

VILARNAU - Festival d'estiu entre vinyes

Dia: Dissabte 23 Setembre

Horari: 21:00h

Què no et pots perdre? Vine a Vilarnau i viu una posta de sol d’aquelles que no podràs oblidar. Ens trobarem a l’inici de la posta de sol, quan aquest marxa tot il·luminant les vinyes. Coneixerem l’estat de la verema, a ple setembre, amb els millors guies que t’acompanyaran en aquest recorregut pels secrets de la vinya. Per arrodonir la vetllada, un sopar a la fresca amb les barbacoes Weber i amb música en viu, que et farà ballar l’esperit i el cos tot brindant amb els nostres Caves. Vine a Vilarnau i sigues l’enveja de tothom!

Preu: 45 €



30 Setembre



CODORNIU - Sent, viu i tasta la nova Terrassa Anna

Dia: Dissabte 30 de setembre

Horari: De 12:15 a 14:30h

Què no et pots perdre? Gaudeix del temps de verema, d’un tast a cegues i de la nostra increïble Terrassa Anna. A la visita, podràs admirar la nostra arquitectura Modernista i els nostres jardins, tot endinsant-nos a les caves subterrànies. Començarem el tast de Caves a cegues amb una breu explicació de les varietats de raïm, els aromes, els cupatges, la criança i els nostres estils de Cava. En acabar el tast, participaràs en un concurs amb un obsequi pels guanyadors. Per arrodonir la jornada, t’oferim una degustació amb aperitiu amb Anna de Codorníu Brut, pernil d’aglà i formatge curat. Una experiència inigualable per conèixer els secrets i la majestuositat de Codorniu. No t’ho deixis perdre!

Preus: Adults: 26 € / Reduïda: 22 € / De 8 a 17 anys: 18 € / Menors de 7 anys: gratuït