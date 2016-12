El Fes+Chapeu tornarà al 2018 amb nous formats

El 2017 serà un any de traspàs. L’adquisició d’una carpa de circ per part de l’entitat organitzadora del Fes+Chapeau, l’Associació Grup Teatral Endorfina, suposa un parèntesi després de quatre exitoses edicions, per engegar un nou projecte artístic i social al municipi.

La carpa, que divendres 16 de desembre arribava a Sant Pere de Ribes, té una capacitat per a 900 persones en peu i 640 assegudes. “Obrint la possibilitat d’oferir espectacles de circ, teatre, música i dansa de gran format per a tota la Vegueria”, explica Isaac Domínguez, director del Fes+Chapeau. Ocupa una superfície de més de 700 metres quadrats i compta amb totes les mesures de seguretat corresponents, per ser instal·lada de forma fixe.

L’objectiu és oferir un espai amb tres principals eixos d’actuació. En primer lloc una programació estable, oberta a totes les arts escèniques i principalment al circ, pel qual la carpa disposa d’un trapezi volant. La voluntat és consolidar una programació de companyies i artistes d’arreu del país, en un 70 per cent, un 20 per cent de companyies estatals i un 10 per cent d’àmbit internacional. A més, la carpa permetrà desenvolupar un projecte social, artístic i pedagògic, vinculat per un costat al ja iniciat cicle de les escoles i el circ, que l’entitat ha dut a terme en diversos centres escolars i que ara podrà disposar d’un espai propi on realitzar-se, al mateix temps que esdevindrà espai de residència per a la creació cultural de diverses companyies. Finalment, el tercer dels eixos és “l’art com a vehicle de transformació social”, comenta Domínguez, “amb diferents campanyes i accions per sensibilitzar la societat amb un esperit transformador i sostenible”.

Actualment, l’entitat cerca l’espai per a la seva ubicació. Una bona localització seria l’actual pista de la Masia de Can Puig, on s’acostuma a instal·lar l’envelat cada hivern. De fet, “la carpa arriba per substituir l’envelat, per oferir un espai fixe que al mateix temps és un estalvi per l’Ajuntament i una inversió col·lectiva”.

Amb tot, el 2017 no veurà la cinquena edició del Fes+Chapeau, que arribarà al 2018 carregada de col·laboracions, sinó que serà l’estrena del nou projecte que aviat es presentarà públicament i que cerca no només la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, sinó que s’obrirà a la participació ciutadana.

De fet, actualment, l’organització està elaborant un ampli ventall de formats de participació en el projecte, tant a nivell artístic com de mecenatge, doncs una de les prioritats és que sigui un espai al 80 per cent autofinançat, capaç d’autogestionar-se i donar cabuda al màxim de persones que hi vulguin participar en cada una de les seves línies d’acció.