Convoquen una segona edició de la Biennal d’arts plàstiques i visuals del Penedès i Garraf

L’Associació Ardhara i la regidoria de Cultura del Vendrell convoquen una Biennal d’arts plàstiques i visuals per potenciar la difusió de la creativitat emergent al Penedès i Garraf i descobrir artistes plàstics i visuals. Els participants, que han de tenir entre 18 i 40 anys i ser residents o nascuts al territori, poden presentar les seves propostes fins a mitjans de febrer. Els treballs seleccionats s’exposaran entre els mesos d’abril i maig a la Sala Portal del Pardo. D’aquesta manera, el Vendrell agafa el relleu de Vilafranca del Penedès, que en va acollir la primera edició l’any 2015 coincidint amb la capitalitat de la Cultura Catalana.

Aquesta Biennal té com a objectiu recuperar i actualitzar l'esperit de les Exposicions d'Art del Penedès que es feien als anys 20 del segle XX en diferents ciutats de l'Alt i Baix Penedès i el Garraf. Amb aquest mateix esperit, durant els anys 1987, 1991 i 1995 un grup de joves d'artistes del Penedès van ser seleccionats per a formar part d'una convocatòria promoguda per diferents ajuntaments i altres institucions democràtiques amb el nom d'Ardhara.

La convocatòria va aplegar artistes no professionals de les arts plàstiques i visuals de diferents municipis del Penedès com el Vendrell, Sant Pere de Riudebitlles, Vilafranca del Penedès, l'Arboç, Sant Sadurní d'Anoia, Gelida i Vilanova i la Geltrú, amb l'objectiu de mostrar de manera conjunta l'art emergent del moment.

L’any 2012, diferents artistes que van participar en l’Ardhara es van reunir i organitzar per constituir una entitat estable i promoure l’art contemporani que s’està creant al territori. Una de les seves principals iniciatives és la convocatòria d’una Biennal d’Arts Plàstiques i Visuals.

Les obres s’exposaran a la Sala Portal del Pardo a la primavera

A la convocatòria del 2017 hi poden participar persones de 18 a 40 anys residents o nascudes al Penedès i Garraf. Cal enviar la butlleta d’inscripció i una presentació en PDF al correu electrònic art@elvendrell.net en un termini que finalitza el divendres 17 de febrer de 2017. Un jurat especialitzat seleccionarà un màxim de deu artistes que exposaran la seva obra a la Sala Portal del Pardo del 28 d’abril al 28 de maig de 2017.

Durant la presentació de la convocatòria que s’ha fet aquest dilluns, la regidora de Cultura, Eva M. Serramià, i l’artista Camil·la Pérez, del col·lectiu Ardhara i membre del jurat, han destacat l’esperit d’unir el Penedès a través de l’art i han expressat la voluntat de donar a conèixer l’obra de nous valors i també d’artistes consolidats del territori.