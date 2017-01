Els Reis arriben carregats d'il·lusió i amb una crida a la solidaritat (VÍDEOS)

Els Reis d'Orient ja han arribat i ho han fet carregats d'il·lusió, molts regals i amb una crida a la solidaritat amb els més necessitats. Ses majestat han visitat aquest vespre els municipis del Penedès i Garraf en multitudinàries cavalcades reials que s'han repetit arreu del territori. A cavall, en tractor, en vaixell i a peu, Melcior, Gaspart i Baltasar han fet acte de presència al territori amb originals posades en escena per recollir els cartes dels més menuts i prepara-se per a una nit màgica amb molta feina per endavant.