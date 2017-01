El FangArt. Festival de Ceràmica del Vendrell es celebrarà el 17 i 18 de juny a Sant Salvador

Aquest divendres, la regidora de Cultura, Eva M. Serramià, ha presentat a Vil·la Casals aquest nou certamen, que pretén ser un aparador de la creació artística en l’especialitat de ceràmica i un punt de trobada per a ceramistes. L’objectiu de FangArt, segons la regidora, “és reunir ceramistes d’arreu del món, en un espai obert i apropar-los als ciutadans a través de l’exposició, la venda i de diverses activitats per a adults i infants entorn la ceràmica”. Així mateix, també es pretén que aquest espai sigui un punt de trobada entre ceramistes a partir de xerrades, taules rodones, instal·lacions i espectacles.



FangArt està plantejat com un festival anual, que es celebrarà cada mes de juny, i es portarà a terme al barri marítim de Sant Salvador, un espai que s’ha escollit per comptar amb la presència d’equipaments importants com l’Auditori Pau Casals o la Vil·la Casals; perquè rep nombrosos visitants durant els caps de setmana i, alhora, per la voluntat de l’Ajuntament de descentralitzar l’oferta cultural, apropant-la a altres zones del municipi. En concret, la primera edició de FangArt serà el 17 i 18 de juny de 2017, d’11 h a 20 h, i les activitats incloses es celebraran en diversos emplaçaments de Sant Salvador.



D’una banda, al llarg del passeig Marítim Joan Reventós, a l’altura de la plaça de Sant Salvador, hi haurà una vintena de parades de ceramistes i un espectacle de raku, a càrrec del grup Ignició. L’espectacle, que estarà ubicat sobre la sorra, començarà a primera hora del matí amb una gran construcció de fang i acabarà a la posta de sol amb una encesa espectacular.



D’altra banda, el Museu Pau Casals acollirà una exposició de raku de la ceramista francesa Brigitte Long i un Workshop entorn el raku, a càrrec d’aquesta artista. Als seus jardins s’hi farà també un concert amb instruments de terrissa, a càrrec de la Banda de música La Galera. Uns instruments que estan realitzats a mà pel Mestre terrisser Joan Cortiella.



A més, a l’Auditori Pau Casals es farà també una altra exposició de raku i, a la plaça de Sant Salvador (Les Palmeres), s’oferiran activitats entorn la ceràmica per a petits i grans.



La regidora de Cultura ha detallat que tot i que a les parades hi haurà diversitat de ceràmica, cada any s’escollirà un tema i totes les activitats programades per al Festival de Ceràmica giraran al voltant de la temàtica escollida. Enguany, el tema serà el raku, una tècnica decorativa utilitzada en ceràmica que té els seus orígens en les civilitzacions japonesa i xina i és molt espectacular. En relació al tema, cada any s’escollirà un ceramista representatiu, que, a més, serà d’un altre país. Per aquesta primera edició, la persona convidada és la francesa Brigitte Long, una reconeguda ceramista que treballa la tècnica del raku. Long va estudiar Belles Arts a Quimper i Grenoble, va treballar en diversos tallers, entre ells el de Paulette Descamps, un passatge que va ser decisiu en la seva carrera. El 1988 va obrir el seu primer taller.



Al llarg del Passeig Marítim Joan Reventós es distribuiran unes 20 parades. La selecció anirà a càrrec de la Comissió d’Art, que escollirà els ceramistes per la seva qualitat i originalitat i amb la voluntat que hi hagi diversitat. Els ceramistes hauran de tenir el Carnet d’Artesà, estar donats d’alta de la Seguretat Social i pagaran 100 € per posar la parada, però podran optar a diverses subvencions i premis. En concret:



- Com a taller jove:

En cas de ser un taller jove, de fins a 2 anys, el ceramista podrà demanar una subvenció de 100 €.

De totes les sol·licituds, la Comissió d’Art en seleccionarà dues.



- Realitzant una activitat:

Els ceramistes que vulguin podran fer una activitat, que haurà de durar un mínim de dues hores. Aquesta activitat estarà subvencionada amb 100 € i la Comissió d’Art en seleccionarà un màxim de 9 activitats.



- Concurs de parades:

Per buscar l’originalitat i l’esforç del muntatge s’organitzarà un concurs de parades, que estarà dotat amb 200 €.



Actualment les bases del festival FangArt estan en període d’exposició públic, després que el Ple del mes de desembre en fes l’aprovació inicial. es sol·licituds per prendre-hi part es podran presentar una vegada s’hagin aprovat definitivament i fins al 5 d’abril de 2017.