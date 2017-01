Neix el Voluntariat per la llengua virtual

La Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística han posat en marxa el Voluntariat per la llengua virtual amb l’objectiu d’estendre el programa a persones que, per la distància geogràfica, no poden coincidir presencialment, segons ha informat aquest dilluns el Departament de Cultura. La modalitat virtual permet estendre el voluntariat a més persones que volen adquirir un millor domini del català a través de la conversa per videoconferència, sense estar condicionades pel lloc on viuen. D’aquesta manera, el programa amplia l’oferta i es diversifiquen les vies d’interacció en català entre persones d’arreu del món.

El Departament ha indicat que el compromís de les parelles lingüístiques és trobar-se una hora la setmana durant almenys 10 setmanes per parlar, en català, del que vulguin en un context distès, el dia i l'hora que els vagi bé. Amb la modalitat virtual, ho podran fer des d'un ordinador o dispositiu mòbil amb el programa de videoconferència que més els convingui.

Per participar-hi com a voluntari, per ajudar una altra persona a practicar el català, o com a aprenent, per practicar la llengua, cal ser major d'edat i inscriure's al programa. Un dinamitzador del voluntariat d'un dels 22 centres de normalització lingüística que el CPNL té a tot Catalunya s’encarregarà d’assignar una parella lingüística, d'acord amb la disponibilitat horària i les preferències del nou inscrit; donarà unes orientacions perquè les trobades virtuals siguin el màxim de satisfactòries; facilitarà materials de suport en línia per promoure les converses i atendrà les consultes o els suggeriments que es vulguin fer.

El programa s’ha pilotat amb 23 parelles virtuals formades per voluntaris que ja havien participat en el programa del voluntariat presencial i alumnes dels cursos de la modalitat lliure de la plataforma Parla.cat d’aprenentatge virtual, procedents de Barcelona i Girona, de Guadalajara, Guipúscoa, Madrid i Sevilla, i de diversos països com Argentina, Holanda, Mèxic o Rússia.

La valoració general de la prova pilot per part dels voluntaris i dels aprenents ha estat molt bona, segons el Departament de Cultura. Cal destacar-ne l’alt grau de satisfacció (4,63 sobre 5) amb aquesta modalitat. L’atenció, orientacions i documentació rebudes i la utilitat de les converses han obtingut una puntuació mitjana del 4,2 sobre 5. A més, el 100% dels participants recomanaria el voluntariat lingüístic virtual a les persones que volen practicar català a través de la conversa.

Més de 100.000 parelles i 14 anys de trajectòria

El programa Voluntariat per la llengua va celebrar l’any 2015 l’assoliment de les 100.000 parelles lingüístiques, i actualment ja s’han superat les 110.000.Iniciat l’any 2003, el programa vol facilitar a les persones que tenen coneixements bàsics de català i es volen llançar a parlar-lo que el puguin practicar en un context real i relaxat. Per fer-ho, es formen parelles entre persones que parlen habitualment català (voluntaris) i persones interessades a agafar fluïdesa (aprenents).

Després de més de deu anys, el Voluntariat per la Llengua manté la seva vitalitat. L’any 2015 es van formar més de 10.000 parelles lingüístiques. Hi van participar 10.173 persones (5.987 aprenentes i 4.186 voluntàries). Dels conjunt de participants, 5.702 s’hi van inscriure per primera vegada (3.917 aprenents i 1.785 voluntaris). Els aprenents procedien, majoritàriament, d'Amèrica del Sud i, en menor mesura, del Nord d'Àfrica, la Unió Europea i Amèrica Central. La majoria tenien entre 30 i 39 anys. Pel que fa a les persones voluntàries, la majoria tenen entre 50 i 65 anys. Tant en el cas dels voluntaris com dels aprenents hi van participar més dones que homes.

El Consorci per a la Normalització Lingüística ha establert acords de col·laboració amb 774 entitats i associacions que ofereixen activitats, espais i difusió del voluntariat. Per facilitar la participació social dels aprenents, el Consorci va organitzar, durant el 2015, 1.814 activitats complementàries de llengua i cultura amb una participació de 63.791 persones. També hi van col·laborar 3.904 establiments comercials que afavoreixen espais per practicar el català.